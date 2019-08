Viel Raum für Diskussionen

Boris Roessler/dpa Protestaktion von ATTAC gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit in der Frankfurter Paulskirche (15.9.2018)

Noch bis einschließlich Sonntag, den 4. August, findet in Bochum die diesjährige Sommerakademie des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC statt. Unter dem Motto »Vom Leben auf Kosten anderer zum guten Leben für alle!« treffen sich dort in den Räumen der Erich-Kästner-Gesamtschule mehrere hundert linke Aktivistinnen und Aktivisten. Das Programm hat es in sich. Fast 100 Seminare, Workshops und Diskussionsforen haben die Veranstalterinnen und Veranstalter organisiert und diverse Fachleute als Referenten eingeladen. »Im Fokus der Debatte stehen dabei Ansätze für eine sozialökologische Transformation sowie die Themenkomplexe Migration, Rechtsruck, autoritäre Herrschaftsformen und Demokratie. Dazu kommen Workshops, die politisches Handwerkszeug vermitteln, denn für Veränderung braucht es Wissen, Aktion und Strategie gleichermaßen«, schreiben die Organisatoren der Sommerakademie, die auch für ein »vielseitiges kulturelles Programm mit Konzerten, Kleinkunst und Ausstellungen« gesorgt haben.

In Zeiten der zunehmenden Marginalisierung linker Ideen ist eine solche Großveranstaltung nicht nur eine organisatorische und finanzielle Herausforderung – sie ist auch dringend nötig, um Raum für Diskussionen zu öffnen, die in der alltäglichen politischen Praxis oft zu kurz kommen.

»Wir leben in einer Zeit des Umbruchs – die neoliberale Dominanz in der Ökonomie und anderen Lebensbereichen trifft sich mit einem überall spürbaren gesellschaftlichen und kulturellen Rechtsruck. Linke und emanzipatorische Ideen und Kräfte dringen in dieser Situation noch schwerer durch, dabei haben globalisierungskritische Forderungen angesichts der globalen Krisen mehr denn je ihre Berechtigung«, so die Veranstalter. Dafür erhalten sie Unterstützung aus verschiedenen Spektren der politischen Linken.

Im Gegensatz zu manch anderen Linken bezieht sich ATTAC nicht einseitig auf Moral, sondern möchte die politische Debatte auch auf einstige Kernelemente linker Politik zurücklenken. So finden sich im Rahmen des Veranstaltungsmarathons mehrere Angebote, die die soziale Frage, die Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte, aber auch die Frage von Krieg und Frieden thematisieren. Übel stieß hingegen einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf, dass die »Bildungsstätte Anne Frank« zu den Kooperationspartnern der Tagung gehört, da diese aktuell in Frankfurt am Main eine Ausstellung über das Thema »Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968« durchführt (siehe jW vom 17.6.).

In einer Podiumsdiskussion »Zur Ökonomie von Aufrüstung und Krieg« mit Gabi Bieberstein vom Sprecher- und Sprecherinnenrat des »Bundesarbeitskreises Nahost« der Partei Die Linke und Matthias Jochheim, der sich für die Mitgliedsorganisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.) im ATTAC-Rat engagiert, ging es am Donnerstag nicht zuletzt um den zweitgrößten Etat im deutschen Bundeshaushalt – den des Verteidigungsministeriums. Darin sind für dieses Jahr 43 Milliarden Euro, Tendenz rapide steigend, vorgesehen. Militarisierung und Kriege seien somit »ein wesentlicher und besonders zerstörerischer Aspekt imperialer Herrschafts- und Produktionsweise«, schlussfolgerten die Referenten.

»Ich finde es sehr beeindruckend, welche Fülle an Veranstaltungen AT TAC auf die Beine gestellt hat«, lobte Inge Höger, Landessprecherin der nordrhein-westfälischen Linkspartei, das Programm. Nach politisch motivierten Debatten und Angriffen auf die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit von ATTAC sei spätestens jetzt ersichtlich, dass dieses Netzwerk gemeinnützig sei, so die Linke-Politikerin weiter.

Als bedauerlich empfanden einige aber eine Terminkollision: Parallel zur ATTAC-Sommerakademie findet noch bis zum 4. August der Sommerkongress der Klimaschutzjugendbewegung »Fridays for Future« in Dortmund statt, da es sich um die einzige Woche handelt, in der in allen Bundesländern Schulferien sind. Ein gegenseitiger Austausch wäre sicherlich zu begrüßen gewesen.