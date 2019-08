Ausführlicher Bescheid

dpa Verblüffende Ähnlichkeit: Teilnehmer einer Demonstration der Partei Die Rechte in Bielefeld (10.11.2018)

Gut zwei Monate nach der EU-Parlamentswahl kocht ein Streit um ein Wahlplakat der faschistischen Kleinpartei Die Rechte wieder hoch. Auf dem im ganzen Bundesgebiet aufgehängten Plakat stand der Text »Zionismus stoppen: Israel ist unser Unglück – Schluss damit!«, der eindeutig Bezug nimmt auf die vom Naziregime propagierte Parole »Die Juden sind unser Unglück«. Aus diesem Grund hatte die Stadt Bochum das Zeigen dieses Plakates bei einem Aufmarsch im Mai verboten und das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster dieses Verbot bestätigt. Doch gleich mehrere Staatsanwaltschaften bewerten das Thema anders.

Jüdische Organisationen und Einzelpersonen hatten in mehreren Städten wegen des Plakates Anzeige gegen die Partei erstattet, so in Karlsruhe, Hannover und Dortmund. Wie zuvor in den anderen beiden Städten lehnte jetzt auch in Dortmund die Staatsanwaltschaft die Aufnahme von Ermittlungen ab, wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Dienstag berichtete. Der Inhalt der Plakate sei strafrechtlich nicht relevant. »Bei der Begründung sträuben sich mir die Haare«, kommentierte das der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in dem Blatt.

Schuster zeigte sich entsetzt darüber, dass die Staatsanwaltschaft nicht einmal bereit gewesen sei, Anklage zu erheben: »Für mich mit einer völlig danebenliegenden Begründung.« Zwar werde eingeräumt, dass sich der Slogan an den bekannten Satz »Die Juden sind unser Unglück« aus der Zeit des »Dritten Reiches« anlehne. Dies könne aber auch durchaus anders interpretiert werden. Auch die Staatsanwaltschaften Hannover und Karlsruhe waren zu dem Schluss gekommen, die Parole richte sich nicht zwangsläufig gegen in Deutschland lebende Juden und sei von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Im Bescheid der Staatsanwaltschaft Hannover vom 12. Juli 2019, der junge Welt vorliegt, heißt es wörtlich: »Zusammenfassend bleibt eine Deutung des Plakats ›Zionismus stoppen! Israel ist unser Unglück!‹ damit zumindest auch dergestalt möglich, dass es die Politik des Staates Israel, insbesondere der derzeitigen israelischen Regierung, anprangern und zu einem Umdenken der Europäischen Union in ihrer Haltung gegenüber Israel auffordern will.« Eine Kritik an einem anderen Staat werde vom Straftatbestand der Volksverhetzung aber nicht erfasst.

»Die Staatsanwaltschaft ist nicht dazu da, politische Bewertungen abzugeben«, sagte Thomas Klinge, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, gegenüber jW. Man habe sich ausschließlich an juristischen Kriterien orientiert und einen »sehr ausführlichen Einstellungsbescheid« erlassen. In Hannover hatten etwa zehn Organisationen und Einzelpersonen Anzeige wegen des Plakates erstattet, darunter die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hannover.

Zu den Anzeigeerstattern gehörte auch Bernadette G. aus Laatzen, die am 13. Mai Strafantrag gegen einen Verantwortlichen der Partei Die Rechte gestellt hatte. Dieser richtete sich auch noch gegen ein zweites Plakat der Neonazipartei, das ein Bild der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck und den Spruch »Mit 90 Jahren: Für ihre Meinung inhaftiert!« zeigte. »Meine Frau ist als Jüdin von den Inhalten der Plakate direkt betroffen«, sagte ihr Ehemann Joachim G. im Gespräch mit jW. Als sie die Plakate das erste Mal gesehen hätten, sei ihnen sofort klar gewesen, dass die Aussage eindeutig antisemitisch gemeint ist.

Der Satz »Israel ist unser Unglück« sei als Volksverhetzung anzusehen, heißt es in der Anzeige von Bernadette G., »als ein Aufruf, der letztlich auf die Ermordung der Juden, eines jeden einzelnen Juden, hinausläuft«. Er lehne sich an die Aussage »Die Juden sind unser Unglück« an, »die seit 1879 zunehmend Anhänger gefunden hat und durch die Wochenzeitung Der Stürmer in der NS-Diktaturzeit ab 1933 allwöchentlich auf dessen Titelseite in einer bis zu 100.000fachen Druckauflage verbreitet wurde«. Diese Aussage sei eben »nicht nur eine rhetorische Kampfansage, sondern stellt eine Aufforderung dar, die Juden zu vernichten und auszurotten«.

Am Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Hannover kritisiert Joachim G., der selbst Jurist ist, es sei »unseriös«, dass der Beschluss des OVG Münster vom 24. Mai nicht einmal erwähnt worden sei. Das OVG bewertete das Plakat der Partei Die Rechte tatsächlich deutlich anders als die drei Staatsanwaltschaften in Hannover, Dortmund und Karlsruhe. Es sei geeignet, heißt es in dem Beschluss, »den Eindruck einer Bedrohung der insbesondere in Deutschland lebenden jüdischen Bevölkerung zu erwecken«. In der »Zusammenschau« mit der Wendung »Israel ist unser Unglück« spiele der Begriff des Zionismus auf den Topos einer »jüdischen Weltverschwörung« an. Dies zeige sich auch daran, dass die Formulierung »Israel ist unser Unglück« als eine bloße Abwandlung der in der NS-Zeit propagierten Hassparole »Juden sind unser Unglück« erscheine. »Damit dürfte es sich nicht lediglich um eine Kritik am Staat Israel und dessen Politik handeln, sondern um eine gegen die jüdische Bevölkerung als solche gerichtete Aussage«, so das Gericht.

In dem Eilbeschluss des OVG Münster war es übrigens auch um das Verbot eines anderen Plakates von Die Rechte durch die Stadt Bochum gegangen. Sein faschistischer Gehalt ist unverkennbar. »Wir hängen nicht nur Plakate«, stand darauf. Diese Formulierung sei als Bereitschaft zur Selbstjustiz zu verstehen, so das Gericht: »Der optisch in den Hintergrund tretende Zusatz ›Wir kleben auch Aufkleber‹ stellt diese Lesart nicht in Frage.«