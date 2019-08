EU will über IWF-Kandidaten abstimmen

Paris. Die EU will über einen gemeinsamen Anwärter für die Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) abstimmen. Das teilte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit den Ressortchefs der EU-Staaten mit. Das Votum ist für den heutigen Freitag geplant. Bisher sind fünf Kandidaten für die Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der engeren Auswahl. Unter ihnen ist der frühere Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem aus den Niederlanden, der wegen der verfehlten EU-Austeritätspolitik in Griechenland und Zypern stark in der Kritik steht. (dpa/jW)