Kay Nietfeld/dpa

In Polen wurde am Donnerstag des Warschauer Aufstands vor 75 Jahren gedacht. Veteranen und Politiker erinnerten auf einer Veranstaltung in der polnischen Hauptstadt an die Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht. Am 1. August 1944 hatte sich die polnische Heimatarmee gegen die Nazis erhoben. Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz betonte bei einer Veranstaltung im Museum für den Warschauer Aufstand, dass Polen sich weiter Forderungen für die von Deutschland verursachten Schäden im Zweiten Weltkrieg vorbehalte. (dpa/jW)