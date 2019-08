Militärchef in Hongkong verurteilt Gewalt

Hongkong. Der Chef der chinesischen Streitkräfte in Hongkong hat die seit Wochen andauernden Ausschreitungen in der Stadt erstmals öffentlich verurteilt. Die Unruhen hätten das Leben und die Sicherheit der Menschen ernsthaft bedroht und sollten nicht toleriert werden, sagte Chen Daoxiang, Kommandeur der Volksbefreiungsarmee in Hongkong, auf einem Empfang anlässlich des 92. Gründungstags der Volksbefreiungsarmee am 1. August. In seiner Rede rief Chen Daoxiang laut der Hongkonger Zeitung South China Morning Post dazu auf, »die nationale Souveränität, Sicherheit, Stabilität und den Wohlstand von Hongkong zu schützen«. Außerdem veröffentlichte die Hongkonger Garnison demnach ein etwa dreiminütiges Werbevideo, in dem an einer Stelle zu sehen ist, wie Soldaten trainieren, einen Aufstand aufzulösen. (dpa/jW)