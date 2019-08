Westen heizt atomares Wettrüsten an

Jonathan Ernst/REUTERS/Wikimedia Commons/vecteezy.comMontage jW Atomkriegsgefahr: Die Uhr steht fünf vor zwölf

Erneut haben die USA ein Abrüstungsabkommen beseitigt. Die am 1. Februar von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene Kündigung des Vertrages von 1987 zwischen der Sowjetunion und den USA über die Vernichtung aller landgestützten Flugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometer (INF-Vertrag) wird am heutigen 2. August wirksam. Die deutsche Sektion der »Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges« (IPPNW) warnte aus diesem Anlass am Donnerstag vor einem neuen atomaren Wettrüsten in Europa. Der »Bundesausschuss Friedensratschlag« und die »Kooperation für den Frieden« wiesen in einer gemeinsamen Erklärung darauf hin, dass bereits Maßnahmen angekündigt seien, »die ein neues Wettrüsten einleiten werden«. Die Fortschreibung eines weiteren Abkommens, des New-START-Vertrages von 2010 zwischen den USA und Russland zur Verringerung atomarer Sprengköpfe, sei nicht in Sicht.

In Moskau erklärte am Donnerstag Vizeaußenminister Sergej Rjabkow, Russland behalte sich bei Aufstellung von Atomraketen in Westeuropa vor, in der Nähe der USA solche Waffen zu stationieren. Laut einer von Greenpeace am gleichen Tag veröffentlichten Umfrage waren 86 Prozent der Teilnehmer der Ansicht, die Bundesregierung solle eine Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Deutschland verbieten.