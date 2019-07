Der frühe Karpfen und das Bier

Hofbräuhaus Traunstein/dpa Wenn nichts mehr zu helfen scheint – erst mal schön einen reinlöten. Am besten in einem gepflegten Wirtshaus (geöffnet ab 9.30 Uhr)

In diesem Zusammenhang kommt man an Gerhard Polt nicht vorbei – man kommt an Gerhard Polt sowieso nicht vorbei, wenn man noch annähernd alle soziokulturellen Tassen im Schrank hat. In seinem Film »Herr Ober« gibt es diese märchenhafte Szene: Polt, in seiner Rolle als »Robert Held« (nomen est natürlich und unter jedem denkbaren Gesichtspunkt omen), sitzt im noch mäßig besuchten Biergarten allein an einem Tisch, nimmt einen würdevollen Schluck edles Bier aus dem Maßkrug, trinkt kennend und stößt dann ein wohliges »Aaaaaaaaaaah« aus. Ein »Aaaaaaaaaaah«, das aus vollstem Herzen kommt; ein »Aaaaaaaaaaah«, das sich ordentlich gewaschen und gekämmt hat. Ein selbstbewusstes, aber nicht selbstgefälliges, nicht überhebliches »Aaaaaaaaaaah«. »Aaaaaaaaaaah« – höchster Ausdruck von Wohlbefinden, von Mit-sich-im-Reinen-Sein, der gänzlichen Abwesenheit von Unbill jedweder Art – im Ergebnis von, ja, »inwendiger Tranquillität« (ebenfalls Polt, aus seinem Werk »Gemütlichkeit«).

Friedfische im Hechtteich

Die beständige Suche nach diesen raren, aber wertvollen Momenten inwendiger Tranquillität treibt nicht wenige, aber doch immer weniger Menschen um, so meine Empfindung. Und wenige der wenigen, die doch noch danach suchen, suchen – und finden – sie im Wirtshaus, im Gasthaus oder in der Kneipe. Wogegen die – augenscheinlich – vielen, nach effizienter, zukunftsfähiger und natürlich digitaler Intranquillität Suchenden, wie zu scheinen scheint, etwas haben. Da wird gar das Sterben der Kneipen als Ort der »idealisierten Vergangenheit und Weltflucht« explizit gefordert1 oder der Stammtisch zu einem Ort stets reaktionär veranlagter Unpersonen erklärt.2 Glücklicherweise,3 darf man anmerken, gibt es also auch noch vernunftbegabte Friedfische im Hechtteich wie etwa den sympathischen, meist als schwerfällig und muffig wahrgenommenen Karpfen, dessen heimische Wildform aber – wen wundert’s – als bedroht gilt.4

Der Verfasser dieser Zeilen gibt sich hier auch als Wildform des Karpfens zu erkennen, nach jener inwendigen Tranquillität ausdauernd ausschauend. Doch schwimmt den (passiv) Suchenden natürlich rein gar nichts einfach so vors Maul. Bereits kurz nach dem Aufstehen bei Sonnenaufgang macht sich der Karpfen deshalb zur Nahrungs- und Sinnsuche auf, die er dann in aller Regel kurz vor der Mittagszeit beendet hat, worauf er sich aufs Ohr legt. Recht hat er, daran soll man sich orientieren. Und, auf die Lebensumstände unserer Spezies übertragen, heißt das: Der frühe Vogel fängt den inwendigen Tranquillitätswurm!

Vor diesem Hintergrund sollte man sich mit den Öffnungszeiten der Wirtshäuser vertraut machen. Und man mache, bitte, auch und insbesondere vor den als Touristenfallen verschrienen großen Traditionswirtshäusern und -gastwirtschaften nicht halt. Gerade jene zeigen in den ersten ein, zwei Stunden nach der morgendlichen Öffnung noch – oder gerade – ihr wahres Gesicht; das frische, entspannte, sympathische Gesicht, das sie erst zu Traditionshäusern hat werden lassen und das mit zunehmender Tageszeit unter einem Make-up aus Bustouristen, enthemmten Jung­gesellen oder Kegelgruppen aus Ostwestfalen verschwindet. Da ist der lebenserfahrene, listige Karpfen aber bereits wieder in seinem Versteck und überlässt den großmäuligen Hechten das Revier.

Das Wahre und Gute

Einige dieser traditionsreichen Institutionen sollen nun noch verdientermaßen expressis verbis genannt und gelobt werden: Da wir – mit Gerhard Polt – bereits in München stationiert waren, seien zuvorderst das Hofbräuhaus und die Augustiner Bierhalle hervorgehoben. Beide öffnen um neun. Zu keiner anderen Zeit beeindruckt und erschließt sich die kathedrale Anmutung des Hofbräuhauses so massiv wie zwischen neun und elf. Kirche und Wirtshaus, Gottesdienst und Frühschoppen in einem, ohne Ultra-all-Inclusive und ohne Upgrade.

Weniger pastoral, wirtshäusiger, gleichwohl nicht weniger anmutig kommt die Augustiner Bierhalle daher. Den frühen Tag dort mit einer Halben Bier, einem Leberkäs und zwei Brezn zu begrüßen, bitte, dagegen kann doch niemand etwas ins Feld führen, außer vielleicht jungliberale Kneipenmörder und Wirts- und Stammtischhasser. Man meide aber unbedingt Augustiner-Ableger, etwa solche in Leipzig. Man tut dort zwar so, als wäre man ein ernstzunehmendes Wirtshaus, öffnet um zehn, haut aber dann bayrisch-volkstümliche oder ähnlich klingende Musik aus der abgelaufenen Konserve in Discolautstärke raus, dass einem sogar die Intimbehaarung schmerzt. Und Andreas Gabalier zum Bier ertragen will auch niemand. Da gärt sogar Dosenbier nach.

Begegnungen in Bamberg

Nördlich im hessischen Frankfurt öffnet die Wirtschaft »Zum Gemalten Haus« (seit 1936) um zehn. Dort wird zwar kein Bier, sondern Apfelwein ausgeschenkt, doch ändert das am Strukturellen rein gar nichts: Man bestelle einen Schoppen (Apfelwein) beim traditionell ruppigen Kellner (da kann der Berliner mit seiner angeblichen Schnauze einpacken!), verzehre dazu ein aufrichtiges Sardellenbrot mit tipptopp Fleischsalat und rohen Zwiebeln, und schwupp sitzt die gute alte Tranquillität mit am Tisch, ohne dass man sie hat reinkommen hören und sehen.

Weiter geht’s in den Westen: In Düsseldorf öffnen die Brauhäuser Uerige und Schumacher um zehn, Füchschen um neun. Ein, zwei amtliche Mettbrötchen, dazu einige Altbiere – und Gevatter Stress schleicht sich. Sogar die chronische rheinische Fröhlichkeitsmanie bricht noch nicht durch, was nicht hoch genug bewertet werden kann.

Der kurze – die Leser mögen bitte ihre eigenen, hier unerwähnten Orte selbständig hinzufügen – Weg führt uns nach und endet in Bamberg: Der Gasthof der Brauerei Fässla öffnet – ungeschlagen – halb neun, Brauerei Spezial um neun, Schlenkerla (die mit dem Rauchbier) um halb zehn und schließlich Mahrs Brauhaus um zehn. Dass hier im Oberfränkischen viel Bier getrunken und noch mehr gebraut wird, dürfte allseits bekannt sein. Und das, was hier von den wackeren Bambergern nicht getrunken wird (explizit das widerliche Gesöff der Kaiserdom-Brauerei), wird dann, wie gerüchteweise verlautet, als Discounterplörre vertickt.

Der Leser mache sich nun also auf, stelle seinen Wecker und suche eines der obengenannten Wirtshäuser oder alternativ »sein« Wirtshaus auf, wenn noch die unverbrauchte frische Luft des freien Zugangs zu Kreativität, Erkenntnis und buddhistischer Gelassenheit zu atmen ist. Ihr ist echte und gespielte Empörung fremd, und sie verfasst auch keine Hasskommentare auf Facebook oder sonstwo. Das gilt selbst dann, wenn sich unter den Gästen eines der oben aufgezählten Institute ein behaupteter Enkel des Führerstellvertreters Rudolf Heß niedergelassen hat. Dass der meint, sein Großvater sei »kein schlechter Mensch« gewesen, ansonsten aber verbal nicht grenzüberschreitend schmutzt, erträgt der Karpfen dank inwendiger Tranquillität.

