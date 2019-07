Ankaras Defizit schießt in die Höhe

Murad Sezer/REUTERS Das türkische Finanzministerium forderte Banken auf, ihre Reserven zu erhöhen

Recep Tayyip Erdogans Wunsch nach einer höheren Staatsverschuldung und einer Senkung der Zinssätze scheint sich endlich erfüllt zu haben. Die türkische Zentralbank senkte am Mittwoch ihre Inflationsprognose für dieses Jahr und signalisierte somit, dass die Regierung in Ankara bereit ist, weit über ihre Staatsschuldenquote und das geplante Haushaltsdefizit hinauszugehen, um den Einbruch der türkischen Wirtschaft aufzuhalten. Laut der Prognose soll die Inflation in diesem Jahr nicht mehr bei 14,6 Prozent sondern bei 13,9 Prozent liegen. Die Regierung soll in den Folgemonaten ebenfalls ein Gesetz zur Anhebung der Staatsschuldenquote verabschieden.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge dürfte das Haushaltsdefizit der Türkei in diesem Jahr die angekündigten 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigen und 2,8 Prozent erreichen. Ankara versucht die Binnenwirtschaft zu stützen, indem es vorübergehende Maßnahmen ergreift und dabei die langfristigen Auswirkungen auf Haushalt und Inflation ignoriert, warnen Marktanalysten.

Um die Änderung der Geldpolitik und die Senkung der Zinssätze durchzusetzen, löste Erdogan den Gouverneur der türkischen Zentralbank, Murat Cetinkaya, Anfang Juli ab und ersetzte ihn durch dessen Vize Murat Uysal. Folgerichtig lieferte Uysal am 25. Juli die größte Zinssenkung seit mindestens 17 Jahren und setzte somit die unkonventionellen politischen Ziele des Präsidenten weniger als drei Wochen nach seinem Antritt in die Praxis um.

Das Hauptproblem der türkischen Wirtschaft ist jedoch das mangelnde Vertrauen der Investoren. Durch seine autoritäre Politik und aggressive Rhetorik gegenüber den USA – aber auch den Nachbarstaaten Griechenland und Zypern – hat Erdogan das Land politisch isoliert und die wirtschaftliche Unsicherheit verschärft.

Im vergangenen Jahr verlor die Währung des Landes rund 30 Prozent ihres Dollar-Wertes. Reuters hatte im Mai bekannt gegeben, dass das Finanzministerium die größten Banken des Landes aufgefordert hatte, ihre Lira-Reserven aufgrund der »Flucht« ausländischer Investoren zu erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Landeswährung erneut erhebliche Verluste erlitten, da die Gefahr von EU- und US-Sanktionen, der Schwächung der herrschenden AKP bei den Kommunalwahlen und des Rückgangs der staatlichen Reserven bestand.

Die Umsetzung einer expansiven Fiskalpolitik dürfte nicht wirklich zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Türkei führen. Eine Reuters-Umfrage, die im Juli durchgeführt wurde und auf Schätzungen von mehr als 40 Ökonomen basiert, kam zu dem Schluss, dass die türkische Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2019 voraussichtlich um 2,5 bzw. 1,1 Prozent schrumpfen wird.