Wieder deutscher Staatsbürger auf Geheiß von Ankara festgenommen – Rote Hilfe e. V. forderte am Dienstag die Freilassung von Ismet Kilic:

Auf der Rückreise aus dem Urlaub in Kroatien wurde Ismet Kilic am 26. Juli an einem Grenzübergang von der slowenischen Polizei festgenommen und befindet sich seitdem in Haft.

Es liegt der Verdacht nahe, dass auch in diesem Fall das türkische Regime dahintersteckt. Bereits in der Vergangenheit waren politische Flüchtlinge aus der Türkei, die teilweise seit Jahrzehnten in der BRD leben, vorübergehend festgesetzt worden, da die Regierung in Ankara sie per Haftbefehl über Interpol suchen lässt.

Dabei steht Ankara international in der Kritik, mit diesem Instrument Jagd auf politische Gegner zu machen, selbst wenn diese seit langem nicht mehr in der Türkei leben oder politisch aktiv sind.

Ismet Kilic musste 1997 die Türkei verlassen, da er sich als linker Gewerkschafter für Menschenrechte eingesetzt hatte. Er wurde in Abwesenheit zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, bevor ihm die Flucht nach Deutschland gelang. Hier beantragte der vorher als Tierarzt tätige Aktivist dann politisches Asyl, welches ihm auch gewährt wurde. Seit 2009 besitzt Kilic nun die deutsche Staatsangehörigkeit, die in der Türkei verhängte Strafe wäre im Mai nächsten Jahres verjährt. Seine Familie und Freunde befürchten seine Auslieferung an den Folterstaat Türkei.

Hierzu erklärt Anja Sommerfeld, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.: »Es ist wirklich eine Farce, dass immer wieder anerkannte politische Flüchtlinge verhaftet werden, weil sie über Interpol von eben jenem türkischen Regime per Haftbefehl gesucht werden, dem sie ja glücklicherweise entkommen sind. Ankara muss diese Möglichkeit komplett entzogen werden. Die Rote Hilfe e. V. fordert die sofortige Freilassung von Ismet Kilic. Er muss unverzüglich nach Deutschland zurückgeholt werden.«

Johanna Scheringer-Wright, Abgeordnete für die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, teilte am Mittwoch ihre Direktkandidatur für die bevorstehende Landtagswahl mit:

Herausforderungen im ländlichen Raum meistern und Rechtsruck verhindern – Dr. Johanna Scheringer-Wright kandidiert im Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III direkt für den Landtag.

Die Herausforderungen im ländlichen Raum sind groß. Post- und Bankfilialen, Geschäfte, Gaststätten und Arztpraxen werden geschlossen. Das Auto wird unverzichtbar, weil Bahn- und Busverkehr immer weiter ausgedünnt werden.

»Deshalb kämpfe ich für eine gute staatliche Strukturpolitik, damit Kindertagesstätten, Schulen, Versorgungseinrichtungen und Unternehmen vor Ort gesichert werden und der öffentliche Personenverkehr ausgebaut wird«, sagt Scheringer-Wright. (…)

Der Klimawandel macht sich auch in diesem Jahr wieder deutlich bemerkbar. Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen müssen unverzüglich und sozial verträglich umgesetzt werden. Scheringer-Wright setzt sich zudem für den Erhalt einer vielfältigen sozial-ökologischen Landwirtschaft ein, die in der Region verankert ist. Den Ausverkauf von Boden und Betrieben an Spekulanten und Großkonzerne möchte sie gesetzlich verhindern.

Probleme dürften nicht kleingeredet werden, sondern müssten offensiv angegangen werden. Das erfordert jedoch beharrliche Arbeit und keine Heilsversprechen aus der rechten Ecke. (…)