Hunderte Angriffe

Ronen Zvulun//REUTERS Israelische Panzer 2014 auf den besetzten Golanhöhen

Israel hat seine Angriffe auf »iranische Ziele« in Syrien angeblich auch auf den Irak ausgeweitet. Von den USA gelieferte Kampfflugzeuge des Typs F-35 sollen Medienberichten zufolge am Sonntag einen Stützpunkt bei Aschraf, 40 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bagdad, mit Raketen beschossen haben. Der Ort wurde international bekannt, weil dort die sogenannten Volksmudschaheddin – bewaffnete iranische »Oppositionelle«, die im ersten Golfkrieg (1980–1988) zur irakischen Seite übergelaufen und dann dort geblieben waren – ihr Hauptquartier hatten. Nach jahrelangem Druck der irakischen Regierung gaben die USA als Schutzmacht der Organisation schließlich nach und verlegten rund 4.000 ihrer Anhänger nach Albanien.

Gegenwärtig soll sich im früheren Camp ein Stützpunkt schiitischer Milizen befinden, in dem sich auch iranische Berater aufhalten sollen. Der angebliche Luftangriff am Sonntag, der von israelischer Seite nicht bestätigt wurde, soll einer Ladung mit Raketen aus dem Iran gegolten haben, die kurz zuvor dort angeliefert worden sei. Auch Baracken, in denen sich Angehörige der iranischen Revolutionsgarden aufgehalten hätten, seien von den israelischen Düsenjägern beschossen worden.

Der erste Bericht über den Militärschlag, der in kürzester Zeit von allen israelischen Medien übernommen wurde, kam von der in London ansässigen Zeitung Asharq Al-Awsat, die in vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens verbreitet wird und sich gern als »die führende arabische Tageszeitung« bezeichnen lässt. Das Blatt gehört einem Mitglied der saudischen Königsfamilie und gilt als Sprachrohr des Regimes. Dort veröffentlichte Berichte zum Iran sind nur eingeschränkt vertrauenswürdig.

Unter Berufung auf nicht namentlich ausgewiesene »westliche diplomatische Quellen« behauptete Asharq Al-Awsat, Israel sei auch für einen früheren Luftangriff verantwortlich, der sich am 19. Juli gegen ein Raketendepot und einen Stützpunkt der schiitischen Badr-Brigaden außerhalb der irakischen Stadt Amerli in der Provinz Salahudin gerichtet habe. Das in Saudi-Arabien ansässige Mediennetzwerk Al-Arabiya hatte damals berichtet, dass bei diesem Angriff mehrere Mitglieder der iranischen »Revolutionsgarden« und der libanesischen Hisbollah getötet worden seien.

Israels Regierung und die Streitkräfte des zionistischen Staates nehmen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in der Regel nicht zu derartigen Meldungen Stellung. Sie pflegen allerdings ständig das Image, die israelische Armee sei »die einzige der Welt, die gegen Iran kämpft« (Premierminister Benjamin Netanjahu) und Israel sei »das einzige Land der Welt, das Iraner tötet« (Tzachi Hanegbi, Minister für Regionale Zusammenarbeit). Ein häufiges und beliebtes Thema ist die Behauptung, die israelischen Streitkräfte, vor allem die Luftwaffe, hätten in Syrien »Hunderte« Militärschläge gegen Iraner und mit diesen verbündete Milizen durchgeführt. In vielen Fällen wurden aber auch syrische Regierungstruppen und mit ihnen kooperierende einheimische Verbände angegriffen.

Das Ziel dieser weitgehend verdeckt stattfindenden Kriegführung besteht nach offiziellen israelischen Angaben darin, die Iraner daran zu hindern, »sich in Syrien festzusetzen«. Bis jetzt ist nicht ein einziger Fall eines iranischen Gegenschlags bekannt. Die Medien der Islamischen Republik berichten schon lange nicht mehr über israelische Angriffe und eigene Verluste. Vermutlich passt die vollständige militärische Passivität gegenüber den Provokationen nicht zu den üblichen Drohungen, dass man auf jeden militärischen Übergriff mit einer »zerschmetternden Antwort« reagieren werde. Iran scheint vorläufig entschlossen, sich von Israel nicht in einen Krieg treiben zu lassen, den es voraussichtlich gegen die gesamte NATO führen müsste.