Eine schöne Form der Verrücktheit

Valerio Nicolosi Seenotretter auf dem Deck der »Open Arms«

Um dieses Tagebuch zu beenden, möchte ich mich mit dem Wort »Freiwillige« beschäftigen. Ich möchte Bilanz ziehen und so gut es geht denjenigen gerecht werden, die in diesen vier Wochen und darüber hinaus für andere Menschen da waren. Es sind schlimme Zeiten, wenn man erklären muss, dass Freiwillige ohne finanzielle Gegenleistung Menschen helfen, weil sie an das, was sie tun, glauben.

Wenn man auf dem engen Gang jemanden trifft, lächelt man sich anfangs gegenseitig an und macht einander Platz. Nach ein paar Tagen jedoch wartet man automatisch, geht weiter und behindert sich auch mal. Auf der Toilette hat man andere Menschen neben sich, und es gibt niemals einen privaten Moment, nicht einmal in der Kajüte. Das ist eine »Normalität«, die auf Dauer belastend wird, auch wenn an Bord sonst ein gutes Klima herrscht.

Einige der Besatzung schlafen zu zweit, andere zu viert, und bei den Wachdiensten wechselt man sich ab, so dass diejenigen, die aufwachen oder schlafen gehen, notgedrungenermaßen die anderen wecken. Jede und jeder Freiwillige bringt Erfahrung mit. Alle haben etwas zu erzählen.

»Die erste Landung sah ich vom Balkon meiner Großmutter aus, als ich sechs Jahre alt war. Die da kamen, waren Albaner, und die ganze Ortschaft lief hinaus, um sie zu begrüßen. Wir sind Leute von der See, und wir sind solidarisch, da ist so etwas ganz natürlich.« Emma kommt aus Apulien, hat ihr Diplom in Psychologie gemacht und arbeitet als Lehrerin. Das ganze letzte Jahr hat sie damit verbracht, sich zur Seenotretterin auszubilden, um sich nützlich machen zu können. Ihr Weg führte sie auch nach Ventimiglia, an eine andere schwierige Grenze: »Helfen bedeutet manchmal auch nur, jemandem eine Flasche Wasser zu reichen. Aber mit der Zeit fühlt man sich machtlos, und darum wollte ich mich lieber spezialisieren und an einem anderen Abschnitt des Weges der Migranten nach Nordeuropa nützlich sein.«

Darüber wird an Bord oft gesprochen. Wer schon Einsätze mitgemacht hat und mit anderen Menschen in Kontakt gekommen ist, weiß nur allzu gut, dass alle in Italien, Griechenland und Spanien nur Stationen auf dem Weg nach Norden sehen, dorthin, wo sie Verwandte oder Freunde haben.

Besonders viel Erfahrung hat Isabel, eine Mexikanerin, die nach Europa geflüchtet ist, weil sie in ihrer Heimat von den Drogenkartellen bedroht wurde. Jetzt lebt sie in London und gibt Kletterunterricht, denn auch das ist eine ihrer Leidenschaften. »Ich bin für einen Monat nach Lesbos gegangen und zweieinhalb Jahre geblieben. Ich war Seenotretterin für Menschen, die aus der Türkei kamen.« Dort ist nur ein kleines Stück Meer. Nur etwa elf Seemeilen trennen die beiden Küsten, aber die zahlreichen Felsen und Strömungen machen die Überfahrt gefährlich.

Sie alle, mit ihrem professionellen und persönlichen »Gepäck«, sind unverzichtbar an Bord. Sie schieben die schlimmsten, die nächtlichen, Wachdienste. Zusammen mit mir und meinem Reporterkollegen Olmo Calvo reinigen sie das Schiff und helfen Lorenzo, unserem Koch. Und im Notfall streifen sie den Neoprenanzug über und gehen runter, um Menschen zu retten. Auf dem Meer warten Esther und David, die beiden Lenker der Schnellboote. Auch sie sind Freiwillige, an Bord sind sie Matrosen. Sie kümmern sich um das Schiff, streichen es und bessern Mängel aus. Von Esther habe ich bereits berichtet, sie ist Jahrgang 1990, hat schon vier Jahre Erfahrung als Seenotretterin, während David, ein Funktechniker aus Mallorca, viele Scheine als Seenotretter und als Pilot gemacht hat.

Ilaria und Cecilia sind unser ärztliches Personal. Ilaria arbeitet in italienischen Krankenhäusern, obwohl sie ihre ersten Schritte in Spanien gemacht hat, wo sie studierte. Dann machte sie in Neapel ihren Abschluss und ging von dort aus zunächst nach Genua und dann nach Mailand. »Die Arbeit in der Notaufnahme gefällt mir, weil man dort viel lernt und jeder Fall anders ist.« Ilaria ist kaum über 30, aber sie hat viel Erfahrung. Cecilia ist noch jünger, sie hat in Madrid Krankenschwester gelernt und arbeitet seit mehr als einem Jahr in einer Arztstation für Obdachlose: »Da kommen die unterschiedlichsten Leute. Manchmal sind es Drogenabhängige, die zwar ein Zuhause haben, aber dort nicht bleiben wollen, da es Krach mit der Familie gibt. Wir haben viele Migranten, die nicht in den Aufnahmeheimen angenommen werden und die nicht einmal irgendwo duschen können. In diesen eineinhalb Jahren habe ich eine Menge gelernt.« Auch Ilaria und Cecilia legen im Alltag die Kleidung des Ärzteteams ab und waschen, kochen oder schieben Wachdienst – alles, ohne jemals ihr Lächeln zu verlieren.

Wir können bereits Land sehen, in kürze werden wir in Sizilien an Land gehen. Der letzte Abend ist anders als sonst, wir sitzen alle an Deck und plaudern. Wenn einer von uns irgendwann nach Madrid, London, Rom, Barcelona oder Valencia kommen sollten, weiß er oder sie, dass es da ein Bett, ein Sofa oder zumindest ein Bier und ein paar Gespräche geben wird. So ist es bei jedem Einsatz: Die ganz besondere Erfahrung vereint. Das ist schon seltsam: Da ist eine Gruppe von Menschen, die alle beruflich irgendwie spezialisiert sind, sich im Mittelmeer an Bord eines 35 Meter langen Schleppers befinden und die libysche Küste überwachen. Wir sind alle ein wenig verrückt, jeder auf seine Weise, aber in diesem Monat haben wir mehr als 100 Menschen geholfen – durch Geleitschutz, mit Essen und mit ärztlichem Beistand. Alles in allem eine schöne Form der Verrücktheit.