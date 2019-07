Besetztes Haus in Köln geräumt

Köln. Das seit dem 19. Juli besetzte Haus in Köln-Ehrenfeld ist nach Angaben der Aktivistengruppe »Elster« am Mittwoch von der Polizei geräumt worden. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften sei gegen neun Uhr in das Gebäude in der Vogelsanger Straße 230 eingedrungen und dabei »äußerst brutal« vorgegangen, heißt es in einer Mitteilung. In dem vormals leerstehenden Haus, das der Deutschen Bahn AG gehört, wollten die Besetzer ein alternatives Zentrum für Wohnungslose sowie eine Beratungsstelle für Geflüchtete einrichten (siehe jW vom 30.7.). (jW)