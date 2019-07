Straße von Hormus: US-Anfrage abgelehnt

Berlin. Die Bundesregierung lehnt die Beteiligung an einem US-geführten Marineeinsatz in der Straße von Hormus ab. Auf eine entsprechende Anfrage der US-Regierung habe man zurückhaltend reagiert »und keinen Beitrag angeboten«, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Priorität habe weiterhin die Diplomatie und eine Deeskalation. Die Beteiligung an einem US-Einsatz würde dieses Anliegen gefährden. Erwägenswert für die Bundesregierung wäre allerdings eine Beteiligung an einem »europäischen Einsatz« in der strategisch wichtigen Handelsstraße, sagte Demmer. Hierzu sei Deutschland mit Frankreich und Großbritannien im Gespräch. (Reuters/jW)