Iran streicht vier Nullen aus neuer Währung

Teheran. Nach dem starkem Wertverlust der iranischen Landeswährung Rial will die Regierung diese wieder in Toman umbenennen und vier Nullen streichen. Das gab Regierungssprecher Ali Rabiei nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in Teheran bekannt. Die geplante Maßnahme soll zumindest eine positive psychologische Wirkung auf den Markt haben. Viele Iraner müssen allein für einen einfachen Einkauf im Supermarkt derzeit mehr als eine Million Rial bezahlen. Außerdem sei die Streichung notwendig für die Umsetzung der Bankreformen im Land, hieß es. (dpa/jW)