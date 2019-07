Verfassungsgericht prüft Anleihenkäufe

Uli Deck/dpa Das Bundesverfassungsgericht soll entscheiden, ob Anleihenkäufe der EZB ein schwarzes Loch sind

Im Rechtsstreit um den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe die billionenschweren Transfers kritisiert. Die Abwägung zwischen Nutzen und schädlichen Nebenwirkungen werde möglicherweise vernachlässigt. Nach Überzeugung des Gerichts gebe es eine Reihe von ganz offensichtlichen Risiken, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle am Mittwoch, dem zweiten Tag der mündlichen Verhandlungen, zu den EZB-Anleihenkäufen. »Das sind die Verluste auf Sparmärkten, Lebensversicherungen, Altersvorsorge, das ist eine Minderung des Drucks auf die Haushaltskonsolidierung der Staaten.«

Verhandelt werden vier Verfassungsbeschwerden unter anderem der früheren AfD-Politiker Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel sowie des ehemaligen CSU-Vizes Peter Gauweiler. Sie werfen der EZB verbotene Staatsfinanzierung und Kompetenzüberschreitung vor. Die EZB hatte im März 2015 mit dem Erwerb europäischer Staatsanleihen begonnen, um – so die offizielle Darstellung – für Liquidität auf den Märkten zu sorgen. Kritiker vermuten, dass der Anleihenkauf verschuldeten Eurozonenstaaten helfen sollte. Prozentual wurden jedoch mehr Anleihen aus Deutschland und Frankreich erworben, während Griechenland von der »Quantitativen Lockerung« und somit dem Anleihenkauf ausgeschlossen war.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in einem viel beachteten Urteil im Dezember die Käufe für rechtens erklärt und damit weitere Stützungskäufe der EZB juristisch abgesichert. Diese Geschäfte gehörten zur Geldpolitik und seien durch das Mandat der Notenbank gedeckt. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Sommer 2017 Bedenken zur Darstellung der Zentralbank geäußert, die Käufe fielen noch in ihren Kompetenzbereich, und sich mit mehreren Fragen an den EuGH gewendet. Es ist aber noch ungewiss, ob die Karlsruher Richter dem EuGH-Urteil folgen werden. Im Fall einer Diskrepanz mit Luxemburg könnte das Verfassungsgericht Deutschland beziehungsweise der Bundesbank untersagen, an solchen Anleihenkäufen teilzunehmen. Das Urteil des Gerichts wird in einigen Monaten erwartet. (Reuters/dpa/jW)