Die Rückkehr der »Buwe«

Silas Stein/dpa Wer mag schon Hoffenheim? Die Rhein-Neckar-Region hat endlich wieder einen Profiklub

Es gibt wohl keinen Verein in Deutschland, der die Aufstiegsregelung in den Regionalligen dermaßen verflucht haben dürfte wie der SV Waldhof Mannheim. Gleich dreimal hintereinander ist der Traditionsverein aus dem Südwesten Deutschlands in den letzten Jahren in der Relegation gescheitert.

Nun ist der SV Waldhof in der Dritten Liga angekommen. Da aufgrund einer Änderung im Reglement der Meister der Regionalliga Südwest direkt aufsteigen durfte, waren die »Monnemer« endlich dran. Das Team von Trainer Bernhard Trares sicherte sich souverän den ersten Platz – mit 21 Punkten Vorsprung! Der SV Waldhof kehrte damit nach 16jähriger Abwesenheit in den Profifußball zurück. »Das ist superschön zu erleben. Wir haben drei Jahre darauf hingearbeitet. Wir wollen uns jetzt in der Dritten Liga etablieren«, sagte Präsident Bernd Beetz nach dem Aufstieg. Der Unternehmer und gebürtige Mannheimer hält 97 Prozent an der Spielbetriebs-GmbH des SV Waldhof. Er soll seit seinem Amtsantritt mehrere Millionen Euro in den Klub gesteckt haben. Ohne die Zuwendungen des 68jährigen hätten die Kurpfälzer längst Insolvenz anmelden müssen. Das zeigt auch die Bilanz des SV Waldhof aus der Saison 2017/18, die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Das Beispiel Mannheim ist nur eines von vielen im deutschen Fußball. Ohne finanzielle Hilfestellungen von Investoren oder Mäzenen sind nicht wenige Vereine gerade in den unteren Klassen nicht mehr überlebensfähig. Vor allem die Dritte Liga stellt die Klubs vor finanzielle Herausforderungen: Die Einnahmen sind niedrig, die Anforderungen des DFB bewegen sich aber auf Profiniveau. So investierte die Stadt Mannheim vor der neuen Saison 2,5 Millionen Euro in den Umbau des Carl-Benz-Stadions. Nicht jede Kommune ist dazu in der Lage.

Für den SV Waldhof wird die neue Spielklasse also nicht nur sportlich zu einer Herausforderung. Als Ziel für die neue Saison haben die Verantwortlichen gleich mal einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben. Das Auftaktspiel beim Chemnitzer FC endete mit 1:1. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft, dass sie durchaus für Furore sorgen könnte. Auch im Heimspiel gegen Meppen schlug man sich gut, vergab aber in Überzahl Großchancen, weshalb es bei einem 0:0 blieb. Die Euphorie in der Stadt ist jedenfalls groß. Über 3.200 Dauerkarten wurden bereits verkauft, damit liegt der SV Waldhof ligaweit auf Platz sieben. Schon in der letzten Saison war der Zuschauerschnitt mit 6.500 drittligareif.

Die Stadt ist im Fußballfieber. Sportlich sorgte bislang vor allem der Eishockeyklub für die Highlights, letzte Saison wurden die Adler Mannheim deutscher Meister. Auch Handball hat dank der Rhein-Neckar Löwen einen großen Stellenwert. Beide werden vom regional ansässigen Softwareriesen SAP finanziell gefördert. Der unterstützt auch die TSG Hoffenheim. Doch der Reißbrettklub ist in der Region eher wenig beliebt. Der SV Waldhof indes wäre aufgrund seiner Tradition geradezu prädestiniert, das fußballerische Vakuum zu füllen. Zwischen 1983 und 1990 spielte der Verein in der Bundesliga und brachte dabei Talente wie Weltmeister Jürgen Kohler hervor. Der war gemeinsam mit Christian Wörns und Maurizio Gaudino Teil der legendären »Waldhof Buwe«. Auch Sepp Herberger ist gebürtiger Mannheimer und spielte im Arbeiterviertel Waldhof Fußball.

Diese Tradition verpflichtet offenbar zu hohen Ambitionen. Mittlerweile spricht Präsident Beetz bereits von der Zweiten Liga als »zeitnahem« Ziel. Ansprüche, die für einen Verein auch schädlich sein können. Gerade wenn man, wie der SV Waldhof, von einem Unternehmer abhängig ist.