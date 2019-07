Steuerfinanzierte Bankenrettung

Boris Roessler/dpa Der EZB-Turm in Frankfurt am Main (11.12.2018)

Am Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht zwei wichtige Bestandteile der EU-Bankenunion durchgewunken. Überraschend kam das Urteil nicht, haben die Karlsruher Richter in den vergangenen Jahren doch immer wieder juristische Verrenkungen unternommen, um allerlei Einwände gegen die sogenannte Euro-Rettungspolitik abzuwehren.

Diesmal ging es um die gemeinsame Bankenaufsicht (Single Supervisory Mechanism, SSM) sowie den Abwicklungsmechanismus für Pleitebanken (Single Resolution Mechanism, SRM). Auf beides hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten 2014 verständigt – als ein Teil eines krisenpolitischen Deals, mit dem die gegensätzlichen Interessen der Herrschenden in Euro-Land ausgeglichen werden sollten. »Solidität und Solidarität« ist das Marketinglabel, das dafür meist bemüht wird. Solidität heißt, die Defizitländer bringen ihren Staatsfinanzen durch radikale Kürzungspolitik in Ordnung. Solidarität heißt, die Probleme der Großbanken lösen die Staaten auf Kosten der Allgemeinheit gemeinsam.

Institutionalisiert werden sollte das gemeinschaftliche Einstehen für die Big Player des Finanzsektors unter anderem mit der Bankenunion. Doch dieser Teil des Deals hat nie funktioniert und ist bis heute Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Vor allem in Deutschland ist die Liste der Kläger lang – von CSU-Mann Peter Gauweiler bis zur Linksfraktion im Bundestag. Die am Dienstag abgeschmetterte Klage geht auf eine Personengruppe um den Juraprofessor Markus C. Kerber zurück. Diese argumentierte, die verfassungsrechtlich geschützte Haushaltshoheit des Bundestages werde durch SSM und SRM verletzt, daher hätten Parlament und Bundesregierung ihre Kompetenzen überschritten, als sie den Mechanismen zustimmten.

Worum geht es bei SSM und SRM? Zum einen wurde die Zuständigkeit für die Überwachung der als »systemrelevant« eingestuften Banken auf die Euro-Ebene übertragen und obliegt nun der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hat somit die Hauptkompetenz, wenn es darum geht zu beurteilen, ob ein Geldhaus gestützt beziehungsweise abgewickelt werden soll. Derzeit überwacht sie 118 Großbanken. Zum anderen wurde ein Fonds gegründet, den die Banken bis 2023 mit 55 Milliarden Euro füllen müssen. Aus diesem Topf sollen künftige Bankenrettungsaktionen finanziert werden. Groß wurde verkündet, dass dann nie wieder die Steuerzahler für Pleitebanken geradestehen müssen.

Doch der SRM beinhaltet genügend Hintertüren, durch die die Steuerzahler doch wieder hineingezogen werden könnten. Erst recht, wenn der Topf leer ist – was schnell gehen könnte. 55 Milliarden Euro reichen im Ernstfall nicht einmal zur Abwicklung einer einzigen Bank in der Größenordnung von Banco Santander, BNP Paribas oder der Deutschen Bank. Ganz zu schweigen von den Kosten, die eine erneute Bankenkrise ähnlich jener 2008 mit sich brächte. Einem Bericht der EU-Kommission vom Dezember 2012 zufolge wendeten die Mitgliedsstaaten allein von Oktober 2008 bis Dezember 2011 1,6 Billionen Euro für Bankenrettungsaktionen auf.

Dass die Haushaltshoheit des Bundestages formell durch die Verfassung geschützt ist, steht außer Zweifel. Doch mit SSM und SRM wird die EZB in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, die die einzelnen Euro-Staaten teuer zu stehen kommen können. Insofern verwundert es auch nicht, dass das Verfassungsgericht am Dienstag eine »Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus im Bereich der Bankenaufsicht« festgestellt hat, die »bedenklich« ist.

Dass die Kompetenzübertragung an die EZB dennoch »hinnehmbar« sei, begründeten die Verfassungsrichter mit »besonderen Vorkehrungen« für die demokratische Rückbindung. Gemeint ist die Beteiligung der nationalen Regierungen bei der »Bestellung der EZB-Beschlussorgane« und die Bindung der EZB an das EU-Primärrecht. Die demokratische Kontrolle des Bundestages soll also dadurch ersetzt werden, dass jenes Gremium, das künftig entscheidet, von der Bundesregierung mitbesetzt wird und sich an EU-Recht halten muss?

Hinzu kommt laut der Urteilsbegründung, dass die Aufsicht ja nicht vollständig übertragen werde. Richtig, nur für die 118 größten Banken in Euro-Land erhält die EZB die Zuständigkeit. Aber das sind eben auch jene, die mit Milliardensummen gestützt werden sollen, wenn sie sich verzockt haben und die Pleite droht.

Die Bankenunion taugt vor allem dazu, dass sich nationale Politiker künftig für kostspielige Rettungsaktionen nicht mehr verantworten müssen. Das regelt jetzt die EZB, und deren Entscheidungsträger müssen sich keiner Bevölkerung gegenüber zur Wiederwahl stellen und niemandem Rechenschaft ablegen. Schließlich ist die Notenbank Kraft des besagten EU-Primärrechts »unabhängig«.