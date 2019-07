Deutschland wird zum Stromimporteur

Berlin. Deutschland hat im Juni erstmals seit fünf Jahren in einem Monat wieder mehr Strom ein- als ausgeführt, teilte der Bundesverband der Energiewirtschaft (BDEW) am Dienstag mit. Über Jahre hat die Bundesrepublik erhebliche Mengen Strom vor allem in die Niederlande exportiert. Hintergrund ist, dass Elektroenergie aus Braun- und Steinkohle so billig war, dass er etwa dies Strom aus niederländischen Gaskraftwerken verdrängte. Seit der Reform des CO2-Zertifikatehandels sind deren Preise allerdings deutlich gestiegen. (Reuters/jW)