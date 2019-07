Regeln gegen AKW-Überalterung gefordert

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) begrüßte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg vom Montag, nach der die Laufzeitverlängerung für die belgischen Druckwasserreaktoren Doel 1 und Doel 2 bis 2025 gegen EU-Recht verstößt. Die Bundesregierung müsse die Initiative für ein europäisches Regelwerk ergreifen, »das einen gefährlichen Überalterungsbetrieb von Atomkraftwerken verhindert«, erklärte Kotting-Uhl am Montag. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte laut einer am Montag nachmittag verbreiteten Erklärung, »Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken dürfen nicht einfach an der Öffentlichkeit vorbei durchgesetzt werden«. Sie gingen auch die Bevölkerung von Nachbarstaaten etwas an. (dpa/jW)