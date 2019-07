Die Prioritäten der Unternehmer

Angelika Warmuth/dpa Blutdruck messen – das kann doch jeder. Warum also nicht flexiblere Regelungen für die Beschäftigung in der Pflege, wie sie die Unternehmer fordern?

Eigentlich geht der Präsident des »Arbeitgeberverbandes Pflege« (AGVP), Thomas Greiner, nicht davon aus, dass der Flächentarifvertrag für die Pflege kommen wird. Dennoch nutzte der Verband seine Sommerpressekonferenz am Dienstag in Berlin dazu, den Medienvertretern noch einmal weitere Argumente zur Sicherung der Tarifhoheit im Altenpflegebereich an die Hand zu geben. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin Isabell Halletz und dem Vizepräsidenten Friedhelm Fiedler stellte Greiner ein »Prioritätenprogramm für die Pflege« vor. Nach einem Jahr der Diskussion um die »Konzertierte Aktion Pflege« sind dem AGVP im wesentlichen drei Punkte wichtig, um den Personalmangel in der Pflege zu beheben.

Dazu gehören erstens eine Flexibilisierung der Fachkräftequote und ein »bedarfsgerechter Qualifikations- und Anforderungsmix« bei der Zusammenstellung de Personals. Als Positivbeispiele dafür, wie Fachkräfte entlastet werden könnten, nannte Vizepräsident und Pressesprecher Friedhelm Fiedler Regelungen in Niedersachsen und Baden-Württemberg. So können in Niedersachsen Pflegeassistenten mit zweijähriger Ausbildung als Fachkraft im Sinne der »Fachkraftquote« beschäftigt werden, »wenn diese mindestens drei Jahre unter Anleitung Fachkraftaufgaben wahrgenommen haben«. In Baden-Württemberg sind Abweichungen von der Quotenregelung möglich, wenn andere Fachkräfte wie Physiotherapeuten, Logopäden oder Heilerziehungspfleger in geringem Umfang eingesetzt werden und »der Stellenschlüssel von einer Pflegefachkraft pro 30 Bewohner im Tagdienst im Durchschnitt eingehalten wird«.

Zweitens fordert der AGVP eine unbürokratische Lösung bei der Rekrutierung von Arbeitskräften aus dem Ausland. Die »häufigste Berufsgruppe im Anerkennungsverfahren« seien dem Unternehmerverband zufolge die Pflegeberufe. Von 2012 bis 2017 sei die Zahl der einschlägigen Anträge um 487 Prozent von 1.500 auf 8.835 gestiegen. Bis zum Einsatz im Unternehmen könnten angeblich bis zu zwölf Monate vergehen. Der AGVP fordert deshalb unter anderem eine zentrale Anerkennungsstelle für Gesundheitsfachberufe pro Bundesland und eine finanzielle Förderung. Eine Pflegekraft nach Deutschland zu holen koste einmalig 8.000 bis 10.000 Euro. Das ist den Unternehmern zuviel. Zwar könnten 500 Euro für Sprachkurse beantragt werden. Aber etwa Ausbildungsbeihilfen seien nicht vorgesehen, erläuterte Geschäftsführerin Isabell Halletz.

Fiedler zufolge sei die Altenpflege ein »Arbeitnehmermarkt« geworden. In manchen Regionen müsse der Unternehmer zahlen, was der Bewerber fordert. Zwischen 2016 und 2017 seien die Löhne in der Altenpflege aufgrund des Fachkräftebedarfs laut AGVP überdurchschnittlich um 4,7 Prozent gestiegen. 2017 lag der Median bzw. Mittelwert der Löhne dennoch nur bei 2.744 Euro. Das Kabinett hatte im Juni ein Gesetz für höhere Löhne in der Alten- und Krankenpflege auf den Weg gebracht. Ziel ist es, dass möglichst in der ganzen Branche künftig Tariflöhne gezahlt werden. Als Basis dafür soll ein neugegründeter Arbeitgeberverband mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) einen Tarifvertrag aushandeln. Für den Arbeitgeberverband Pflege, der nach eigenen Angaben die großen privaten Altenpflegeunternehmen mit zwei Milliarden Euro Umsatz vertritt, wäre ein Flächentarifvertrag für die Pflege ein »Zwangstarifvertrag«. Der bedrohe die unternehmerische Freiheit, selbst darüber zu befinden, wer wie hoch bezahlt wird, sagte Greiner. Drei Viertel der Unternehmer würden das Projekt ohnehin nicht unterstützen, nicht einmal die paritätischen Landesverbände oder kommunale Verbände.

Der Skandal sei Fiedler zufolge, dass alle bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne wollten, aber niemand sage, wie das finanziert werden solle. Der AGVP sieht höhere Zuzahlungen auf die Pflegebedürftigen zukommen. Statt dessen solle – und das ist der dritte wichtige Punkt – auf die Mindestlohnkommission gesetzt werden. Für Pflegehelfer hat das Gremium bereits einen Mindestlohn bestimmt. Die Untergrenze soll bis 2020 auf 11,35 Euro pro Stunde in Westdeutschland und 10,85 Euro im Osten angehoben werden. Dies liegt über dem gesetzlichen Mindestlohn, der bis 2020 auf 9,35 Euro steigen soll. Der AGVP-Präsident sprach von einer »Win-win-win-Situation« für »Bewohner, Pflegekräfte und Unternehmen«. Das darf – zumindest für die Beschäftigten – bezweifelt werden. Der Verband könne sich für Pflegefachkräfte einen Mindestlohn von 2.500 Euro brutto im Monat vorstellen.