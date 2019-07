Bündnis bereitet Demonstration vor

Berlin. Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg rechnet das Bündnis »Unteilbar«, in dem sich zahlreiche Organisationen und Initiativen zusammengeschlossen haben, bei der für den 24. August geplanten Demonstration in Dresden mit rund 25.000 Teilnehmern. »Unsere Stärke ist unsere Vielfalt«, sagte Sprecher Ario Mirzaie am Dienstag in Berlin. Während einer ersten »Unteilbar«-Kundgebung gegen Rassismus und Ausgrenzung im Oktober 2018 in Berlin waren nach Veranstalterangaben 250.000 Menschen auf die Straße gegangen. (dpa/jW)