Besuch bei der »Prollcrew«

Gerhard Götz/dpa Lange Zeit fast vergessen: Löscharbeiten am Schwandorfer »Habermeierhaus« nach dem nächtlichen Brandanschlag eines Neonazis (17.12.1988)

Am vergangenen Samstag demonstrierten 250 Menschen im oberpfälzischen Schwandorf, wo im Dezember 1988 vier Menschen bei einem faschistischen Brandanschlag ums Leben kamen, gegen eine sehr umtriebige lokale Neonazigruppierung namens »Prollcrew«. Schon beim Auftakt der Demonstration am Bahnhof war erkennbar, dass sich die Teilnehmer in Feindesland wähnten: Sie versteckten sich hinter ihren Transparenten vor der Bevölkerung. Einzelne Einheimische zeigten offen ihren Unwillen gegenüber den Antifaschisten. Auch die Polizei agierte von Anfang an wenig zimperlich. Als ein Demonstrant auf einen der umstehenden Menschen zuging, der ein T-Shirt mit dem Namen einer Rechtsrockband trug, wurde er von einem der anwesenden Beamten des Unterstützungskommandos (USK) der bayerischen Polizei umgerannt und am Boden weiter bearbeitet. Der Demonstrationszug wurde von einem engen Polizeispalier begleitet.

Erklärtes Ziel der Demo war es, die Neonazis »aus ihrer Wohlfühlzone« zu jagen: »Wir dulden nicht länger, dass derart menschenverachtende Arschlöcher in unseren Landstrichen Angst und Schrecken verbreiten wollen. Es sind eben unsere Städte und Dörfer, es ist die breite antifaschistische Offensive, die dafür sorgen wird, dass sie keinen Meter weiter gehen werden«, hieß es im Aufruf der »Sozialrevolutionären Aktion Regensburg«.

Die Polizei schien den Aufruf ernst zu nehmen. Die USK-Beamten waren sichtlich um die Sicherheit der immer wieder auftretenden und filmenden Sympathisanten der »Prollcrew« besorgt. Die »Prollcrew« tritt in und um Schwandorf als organisierter Freundeskreis auf. Hier versucht sie aktiv und mit Gewalt ihr Motto »Unsere Stadt – unsere Regeln« durchzusetzen. Die Mitglieder rekrutieren sich aus der ehemaligen Kameradschaft »Widerstand Schwandorf« und aus dem mittlerweile verbotenen »Freien Netz Süd«. 2017 und 2018 veranstalteten Mitglieder der »Prollcrew« Rechtsrockkonzerte mit einschlägigen Bands. Eines davon fand im Sportheim des TSV Klardorf statt. Ein Mitglied der »Prollcrew« war zu dieser Zeit Wirt des Vereinsheims und zeitweise Kinder- und Jugendtrainer: ein Beispiel für die Strategie, sich Schritt für Schritt in der lokalen Vereinslandschaft zu plazieren und deren Strukturen für die eigenen Zwecke zu nutzen.

Ziel der antifaschistischen Demonstration war es, die »Prollcrew« offen als Neonazivereinigung zu outen und es ihnen so unmöglich zu machen, weiter als harmlose Fußballfreunde aufzutreten. »Wir wollen zeigen, dass es speziell auf dem Land nötig und möglich ist, rechte Strukturen anzugreifen und zu veröffentlichen. Leider schafft die Polizei durch ihr Auftreten eine Art Wohlfühlzone für Nazis in Bayern«, sagte ein Sprecher der Veranstalter. Nach dem offiziellen Ende der Demonstration setzte die Polizei Knüppel und Pfefferspray bei dem Versuch ein, eine 21jährige Frau festzunehmen. Die Polizei sprach von vier vorläufigen Festnahmen, zwei leicht verletzten Beamten sowie von mehreren Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Körperverletzung.