Besetztes Olympiadorf geräumt

Nicolò Campo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Hunderte Migranten lebten jahrelang auf dem Gelände des ehemaligen olympischen Dorfs in Turin. Nun sind dort auch die letzten besetzten Häuser geräumt worden. Mehr als 300 Menschen verließen das Areal am Dienstag mit Koffern bepackt und im Beisein der Polizei, wie Fotos zeigten und italienische Medien berichteten. Die Räumung läuft bereits seit Ende 2017. Die Migranten sollen nach Medienangaben künftig etwa in Unterkünften des Roten Kreuzes leben. (dpa/jW)