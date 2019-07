Britischer Kurswechsel

Gero Breloer/dpa Deutsche Marinesoldaten halten an Bord der Fregatte »Karlsruhe« Wache, das Maschinengewehr im Anschlag (Archivbild, Dschibuti, 23.12.2008)

Die neu formierte britische Regierung unter Premierminister Boris Johnson setzt nicht mehr auf eine rein europäische Militärmission zum »Schutz von Handelsschiffen« in der Straße von Hormus. Ein »europäisch geführter Ansatz unterstützt von den USA« sei der beste Weg, erklärte das Außenministerium auf Anfrage der Deutschen Presseagentur in London.

Nach der Festsetzung eines britischen Tankers durch iranische »Revolutionsgarden« in der Straße von Hormus hatte vor gut einer Woche der damalige britische Außenminister Jeremy Hunt eine europäische Militärmission vorgeschlagen. Sein Nachfolger Dominic Raab hatte hingegen bereits am Samstag in einem seiner ersten Interviews nach Amtsantritt mit der Tageszeitung The Times klargestellt, dass er auf »US-Unterstützung« setze.

Dieser Kurs könnte die Europäer in der Iran-Frage spalten. Die BRD, Frankreich und Großbritannien versuchen bislang, das Atomabkommen mit Teheran trotz des Ausstiegs der USA zu retten.

Unterdessen haben die USA auch direkt die Bundesregierung um Unterstützung bei der »Sicherung des Handelsverkehrs« in der Golfregion gebeten. »Wir haben Deutschland offiziell aufgefordert, gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus zu leisten und iranische Aggression zu bekämpfen«, teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag mit.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es darauf, die Bundesregierung haben das US-Konzept für eine Seeraumüberwachungsmission am Persischen Golf »zur Kenntnis genommen«, bislang »aber keinen Beitrag in Aussicht gestellt«. Außenminister Heiko Maas (SPD) habe wiederholt betont, »dass aus deutscher Sicht die Priorität auf einer Deeskalation der Spannungen und diplomatischen Bemühungen« liegen müsse. »Dazu sind wir mit Frankreich und Großbritannien in enger Abstimmung«, hieß es weiter. »Eine Beteiligung an der amerikanischen Strategie des maximalen Drucks kommt für uns nicht in Frage«, wurde die deutsche Position betont. (dpa/AFP/jW)