Kurz vor Urabstimmung Ergebnis erzielt

Brandenburg an der Havel. Der italienische Riva-Konzern hat für die Brandenburger Elektrostahlwerke (»Riva B. E. S.«) das Tarifergebnis der ostdeutschen Stahlindustrie vom 20.3.2019 voll anerkannt. Nach monatelangen Auseinandersetzungen und drei ganztägigen Warnstreiks, die durch den Produktionsausfall mit rund 6,6 Millionen Euro Verlust zu Buche schlugen, wurde kurz vor der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik in Brandenburg die Tarifeinigung anerkannt. Das erklärte die IG Metall vergangenen Freitag. Die Kollegen von Riva in Trier und Horath befinden sich seit acht Wochen in einem unbefristeten Streik für die Anerkennung der geltenden Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie. Die nächsten Verhandlungen finden am 5. August statt. (jW)