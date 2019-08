Aktiv gegen Sucht

OASIS Mitarbeiter der Genossenschaft Oasis im Einsatz auf dem Staatsfriedhof in Bolzano/Bozen, Italien

Die im italienischen Bozen ansässige Sozialgenossenschaft »Oasis« hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Arbeitsintegration Menschen mit unterschiedlichen Suchterkrankungen zurück in die Gesellschaft zu begleiten. Begonnen hatte die Geschichte der Genossenschaft vor dreißig Jahren mit der Frage, was es denn brauche, um benachteiligte Menschen am Rande der Gesellschaft wieder zu integrieren. »Für uns waren das, neben einer Wohnmöglichkeit, vor allem eine regelmäßige Tätigkeit und – daraus resultierend – ein Einkommen«, sagte die Genossenschaftspräsidentin Klaudia Resch gegenüber Junge Welt am 18. Juli. »Angefangen haben wir recht bunt, unter anderem mit entlassenen Strafgefangenen und Personen im offenen Vollzug.« Inzwischen sei die Genossenschaft auf Menschen mit verschiedensten Abhängigkeitserkrankungen spezialisiert. »Das italienische Gesetz regelt recht klar, wer, wie es dort heißt, benachteiligt ist und für eine solche Arbeit infrage kommt«, so Resch.

Zu Oasis kommen sowohl Alkoholabhängige als auch etwa Spielsüchtige, ausgenommen sind hauptsächlich, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, Minderjährige. Gemein ist ihnen allen, dass sie von einem Sozialdienst der Genossenschaft zugeordnet wurden. Alles beginne damit, dass die betreffende Person, ein Sozialarbeiter des Staates und einer der Genossenschaft ein Gespräch führen. »Dabei setzen wir uns klare und erreichbare Ziele, die es binnen eines festgelegten Zeitraums zu erreichen gilt.« Für manche Betroffene sind solche Ziele beispielsweise ein geregelter Tagesablauf zumindest an den Arbeitstagen oder der Verzicht auf Alkoholkonsum zu Dienstzeiten oder etwa eine verstärkte Körperhygiene. Das große Ziel allerdings ist für die Genossenschaft stets die vollständige Rückkehr in den Arbeitsmarkt und damit das Ausscheiden aus dem Projekt.

»Zunächst werden die Personen bei uns für zwei bis drei Monate in einem Praktikum beschäftigt. Wenn wir alle das Gefühl haben, dass es klappt, dann folgt die Anstellung im Rahmen eines befristeten Arbeitsverhältnisses auf Vollzeit. Befristet deshalb, weil wir das natürlich nur als eine Art Trainingsarbeitsplatz betrachten«, berichtet die Politikwissenschaftlerin, die ihren Posten als Ehrenamt ausübt und hauptberuflich im Bozener Kulturbetrieb arbeitet.

Manche erscheinen betrunken, anderen wiederum gar nicht zur Arbeit. Hier kommt der Genossenschaft zugute, dass ein wachsender Teil ihrer Sozialarbeiter früher selbst bei Oasis dieses Programm durchlaufen hat, also weiß, wie es den Betroffenen geht und folglich eine offenere, oft amikale Gesprächskultur vorherrscht, die hilft Probleme schneller zu identifizieren und gegebenenfalls zu lösen. Die Erfolgsquote beim ersten Durchlauf allerdings liegt unter fünfzig Prozent und manche Betroffene tauchen somit immer wieder auf.

Die Genossenschaft übernimmt hauptsächlich Gärtner- oder Aufräumarbeiten, für die sie zum größten Teil von der öffentlichen Hand beauftragt wird. Daran übt Resch eine leise Kritik: »Hier versucht man natürlich Geld einzusparen und unsere Dienste zu Dumpingpreisen zu bekommen.« Der Kollektivvertrag sei zwar nicht der beste, aber er verhindere Schlimmeres. Ein Einkommen über tausend Euro allerdings ist den Angestellten stets sicher. Private hingegen buchen die Dienste von Oasis nur selten. Zu groß ist deren Ablehnung gegenüber den Mitarbeitern, die aufgrund ihrer persönlichen Geschichte oft eben nicht herausgeputzt und im Anzug zum Dienst antreten. Das Modell machte in Südtirol Schule, Oasis blieb nicht die einzige Sozialgenossenschaft. Viele kleinere Betriebe öffneten nun ihre Tore, und »so befinden wir uns seit neuestem in einem Konkurrenzverhältnis, da diese, oft mit enormer Selbstausbeutung, unsere Angebote preislich unterbieten wollen.« Beim Preiskampf ziehe die Genossenschaft aber nicht mit. Sie vertraue statt dessen auf ihren »guten Ruf«.