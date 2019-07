Mehr Arbeit in den Wäldern

Lisa Ducret/dpa Ein Baum wird von Eichenprozessionsspinnern befreit (11.6.2019)

Die Industriegewerkschaft Bauen, Umwelt, Agrar (IG BAU) fordert angesichts des schlechten Zustands der Wälder mehr Personal für die Forstwirtschaft. Der Umbau der bestehenden Forsten hin zu klimastabilisierendem Wald erfordere flächendeckend qualifiziertes Fachpersonal. »Der Wald ist ein empfindliches Ökosystem. Damit er Unwetter und Klimaanpassung meistert, braucht es Wissen und Können der Menschen, die im Wald arbeiten«, so der stellvertretende IG-BAU-Bundesvorsitzende Harald Schaum. Jahrelang sei Personal abgebaut worden. Zur Zeit arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft 33.000 Personen in der Forstwirtschaft, wobei die Beamten in den diversen Landesbehörden nicht mitgerechnet sind.

Das ist nach Ansicht der Gewerkschaft vor dem Hintergrund der bedrohlichen Lage viel zu wenig. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sprach Mitte letzter Woche von einem Waldsterben 2.0. Hitze, Dürre, Stürme und Schädlinge setzten den Wäldern stark zu, hatte schon zuvor die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände festgestellt. Schadinsekten wie der Eichenprozessionsspinner würden sich in der Wärme explosionsartig vermehren und die Eichen kahlfressen. Fichtenborkenkäfer profitierten davon, dass ihre bevorzugten Wirtsbäume aufgrund Wassermangels kaum schützendes Harz produzieren können. Der Verband spricht von 300 Millionen Bäumen, die nachgepflanzt werden müssen. 2018 und 2019 würden 70 Millionen Kubikmeter Schadholz anfallen. Allein die Kosten für dessen Abtransport würden 2,1 Milliarden Euro betragen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hat das Jahr 2018 trotz der ergiebigen Niederschläge in den ersten Monaten mit einem erheblichen Niederschlagsdefizit abgeschlossen. Danach gab es zwar im Januar und März 2019 überdurchschnittliche Niederschläge, die für etwas Entspannung sorgten. Allerdings konnten diese noch nicht die für die Land- und Forstwirtschaft relevanten Wasserspeicher in tieferen Schichten nennenswert auffüllen. Seit Juni fällt in den meisten Regionen nun wieder zu wenig Regen, und die teils extreme Hitze verschärft die Trockenheit noch durch vermehrte Verdunstung. Ende vergangener Woche verzeichnete der Wetterdienst an verschiedenen Standorten erstmals seit dem Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert an drei aufeinanderfolgenden Tagen Lufttemperaturen von über 40 Grad Celsius.

Der BUND fordert angesichts der Waldkrise verstärkten Klimaschutz wie den Ausstieg aus der Kohle und »eine umwelt- und sozialverträgliche CO2-Abgabe«. Außerdem müssten die »Nadelholz-Monokulturen endlich in Laubmischwälder (umgebaut) und die Wälder schonender« bewirtschaftet werden. Dadurch wären sie besser gegen den Klimastress gewappnet. Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger spricht von zusammenbrechenden Fichten- und Kiefernmonokulturen.

An dieser Stelle widersprechen die vor allem an der kommerziellen Nutzung interessierten Waldbesitzer. Alle Baumarten würden unter den neuen Klimabedingungen leiden, und es komme eben darauf an, die besten Sorten für den Erhalt der Wälder zu finden. Das weiß allerdings auch der BUND. Ein Teil der Buchenwälder sei so geschwächt, dass die Bäume ihr Laub frühzeitig abwerfen oder gar absterben, heißt es bei den Umweltschützern.

Einig sind sich beide Seiten mit der Gewerkschaft, dass die Wälder mehr Unterstützung brauchen. »Es ist ein Wettlauf mit der Zeit«, so Weiger. Wenn die Wälder sterben, habe das unübersehbare Folgen für die Trinkwasserversorgung für Millionen von Menschen. Der Waldumbau, heißt es bei der IG BAU in Westfalen, die ebenfalls mehr Mischwälder fordert, sei eine Mammutaufgabe. Dafür brauche es mehr »qualifizierte und ordentlich bezahlte Fachkräfte«.

Neben den Klimaveränderungen machen den Wäldern seit Jahrzehnten Luftschadstoffe und Überdüngung zu schaffen. Hauptverursacher sind nach wie vor das Schwefeldioxid aus der Industrie und die Stickstoffoxide aus dem zunehmenden Straßenverkehr. In Verbindung mit Regenwasser bilden sie Säuren, die erst das Regenwasser und dann die Waldböden versauern.