Kolumbien – Der lange Weg zum Frieden

Der Traumjob – bei Jochen Schweizer

Folge 4 von 6: Müssen wir das gucken? Nein. Aber im Sinne der fortschreitenden Erkundung des Spätestkapitalismus eben doch. Also: An der Küste Ibizas versuchen sich die Bewerber an verschiedensten Wasser-Funsport-Geräten. Zurück am Strand gilt es, diese Erlebnisse an den Urlauber zu bringen. Welcher Bewerber setzt sich im harten Business durch? Unter der spanischen Sonne müssen die Jobanwärter einen kühlen Kopf bewahren – und vor CEO Michael Kiesl mit ihren Fachkenntnissen im professionellen Bewerbungsgespräch glänzen – so heißt es vom Sender. Anschließend müssen wohl Kotzkübel ausgegeben werden. D 2019

Preiswert, nützlich, gut? Fahrräder

Service! Trekking-, Mountain- oder City-Bike? Lieber komfortabel mit einem leistungsfähigen E-Bike? Diese Investition muss gut überlegt sein, E-Bikes kosten ab 900 Euro bis zu mehreren tausend Euro. Welches Fahrrad ist wirklich preiswert, nützlich und gut? Eine Familie testet verschiedene Modelle auf ihre Alltagstauglichkeit. Darüber hinaus werden Zubehörteile, Fahrrad-Gadgets sowie Reifen vorgestellt. Keine schlechte Idee – und merke: nie ein teures Rad ohne Versicherung.

Kolumbien – Der lange Weg zum Frieden

Über 50 Jahre lang beherrschte der Konflikt mit den FARC den kolumbianischen Alltag. Von 2012 bis 2016 führten die Anhänger der Guerillabewegung mit der Regierung Verhandlungen, die in einem Vertrag gipfeln sollten – Präsident Juan Manuel Santos erhielt dafür den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2016 scheiterte jedoch ein Referendum, das ein Abkommen mit den Rebellen sichern sollte. Und von Frieden kann in Kolumbien nun wirklich keine Rede sein.

Die Gärten Venedigs

Ein Venedig fernab vom Trubel der Touristenscharen. Hinter hohen Mauern liegen zauberhafte Gärten, von deren Existenz kaum einer etwas ahnt, versteckt. Gaby Imhof-Weber hat einige Besitzer dieser privaten Gärten besucht. D 2006 – und das ist das Problem, und deswegen zeigen wir die Sendung hier an: Da immer weniger Menschen in Venedig wohnen, kümmert sich niemand um die Gärten, die zu reinen Mückenzuchtstationen werden. Sehr schade, Gattung Homo!

