Allmählich Mensch werden

Was ist kritische Männlichkeit? Mit dieser Frage beschäftigt sich »Recycling: Talkrunde Kritische Männlichkeiten« (Di., 7 Uhr, FSK). Geboten werden Diskussion und Musik. Im Ankündigungstext der Sendung wird auf den Blog mit angegliederten Podcast namens kritische-maennlichkeit.de hingewiesen, der sich unter anderem mit Themen wie feministischer Vaterschaft beschäftigt. Von Andreas Speit ist dann morgen der Vortrag »Die neue Rechte – Strategien und Diskurse« (Mi., 8 Uhr, FSK) zu hören. Es handelt sich um einen Mitschnitt aus der Veranstaltungsreihe »Frei-Gänge« im Hamburger Gängeviertel vom 19. Juni in der Fabrique. Speit hat kürzlich mit Andrea Roepke das Buch »Völkische Landnahme« veröffentlicht, und unter diesem Titel findet sich auf freie-radios.net ein Beitrag der »Freien Radiocooperative Husum«. Er beinhaltet ein Interview mit dem Koautor Speit und einen Mitschnitt der Buchpräsentation im Husumer Speicher.

Robert Woelfls Hörspiel »Neues Leben im falschen« (ORF 2015; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) klingt schon ein wenig nach Adorno. Die Figuren suchen hier alle nach einem Reset und wären am liebsten wieder Kinder. Weil das nicht geht, muss schon mal ein klassischer Gedächtnisverlust für den Neustart genügen.

Den Kolonialismus wiederaufleben zu lassen, und zwar in Form eines Erlebnisparks im Kongo, ist die Idee zweier ehemaliger Zoobetreiber in Wederik De Backers und Lucas Deryckes Hörspiel »Leopoldpark« (WDR 2018; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Wie sich das Vorhaben, ein gebührenpflichtiges Reenactment von Unterdrückung anzubieten, entwickelt, wird in vier halbstündigen Teilen erzählt, die ersten beiden kommen diese Woche hintereinander.

Franz Kafkas »Ein Bericht für eine Akademie« (ORF 2013; Fr., 20 Uhr, SRF 1) ist ein Klassiker, in dem aus tierischer Perspektive erzählt wird. Den über Gefangennahme und allmähliche Menschwerdung berichtenden Affen spricht in dieser Hörspielfassung der Schauspieler Felix Mitterer. Auf zum früheren Epizentrum der Klänge von AG Geige macht sich Rilo Chmielorz in »Porträt eines Chemnitzers – Kummer, Kunst, Karl-Marx-Stadt« (SWR/DLF 2019; Fr., 20 Uhr, DLF). Das Feature zeigt das Leben des früheren Bandmitglieds Jan Kummer, der heute als Zeichner arbeitet. Alexa Hennings widmet sich dann der historischen Belastung eines im deutschen Faschismus entstandenen Seebadgebäudekomplexes: »Aus Braun wird Weiß – Prora« (MDR 2019; Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Auf Musik von den 17 Hippies kann man sich in Antje Leetz’ auch sonst sehr hörenswertem Feature »›Amazone‹ der Revolution – Zwölf Kapitel aus dem Leben der Alexandra Kollontai« (SFB-ORB/SR/NDR 2003; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3) freuen.

Der Chemiker und Schriftsteller Carl Djerassi, Erfinder der Antibabypille, ist zum nächste Woche anstehenden 50. Todestag von Theodor W. Adorno mit seinem Stück »Vier Juden auf dem Parnass« (ORF 2008; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) präsent. Hier treffen Walter Benjamin, Gershom Scholem und Arnold Schönberg mit Adorno zusammen und arbeiten in erster Linie alte Beziehungsgeschichten auf. Noch unmittelbarer mit dem Begründer der Frankfurter Schule beschäftigt sich Theo Roos’ Hörspiel »Amorbach – Ein Adornit aus Hollywood« (WDR 2003; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5), in dem unter anderem Klaus Theweleit und Judith Holofernes zu hören sind. Die neue Frankfurter Schule kommt übrigens am kommenden Montag zu Wort. Drei Kurzhörspiele vom Trio Bernd Eilert, Robert Gernhardt und Peter Knorr laufen mit »Das Berggericht tagt«, »Der Fluch von Passau – Ein Horror-Hörspiel« und »Eiskalt in der Galaxis« (WDR 1998; Mo., ab 19 Uhr, WDR 3).