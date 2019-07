Nikosia und Athen wollen Lösung für Zypern

Nikosia. Zypern und Griechenland wollen die Überwindung der Teilung Zyperns. Dies erklärten am Montag der zyprische Staatspräsident Nikos Anastasiades und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Mitsotakis begrüßte ein für den 9. August angesetztes Treffen der politischen Führer der griechisch-zyprischen und der türkisch-zyprischen Volksgruppe, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, in Nikosia. Zahlreiche Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen (UN) waren in den vergangenen Jahrzehnten gescheitert. (dpa/jW)