Sommer, Sonne, Ausbeutung

Für Lohnarbeiterinnen und -arbeiter ist eigentlich immer »Saure-Gurken-Zeit«. Wer sich das ganze Jahr über den Buckel krumm arbeitet, freut sich deshalb ganz besonders auf den Jahresurlaub. Wegen des schönen Wetters und der langen Schulferien liegt der oft im Sommer. Ärgerlich ist es da, wenn ein Streik im Transportwesen die Urlaubspläne durcheinanderbringt (siehe Hintergrund). Ausstände in dieser Branche finden allerdings fast ausschließlich im europäischen Ausland statt; in der Bundesrepublik werden sie oft nur deshalb zur Kenntnis genommen, weil auch deutsche Urlauber betroffen sind.

Daheim in Deutschland wird in der Sommerzeit eher selten gestreikt, aber zumindest über die problematischen Arbeitsbedingungen in bestimmten Wirtschaftsbereichen geredet. Prominente Beispiele sind die Baubranche oder das Hotel- und Gaststättengewerbe. Vor allem in der Sommersaison werden viele Beschäftigte in Biergärten, Hotels und Gaststätten zu Überstunden gedrängt. Am 27. Juni startete die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) deshalb eine Kampagne gegen die Aufweichung der Grenzen für die Höchstarbeitszeit. Da mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze im Hotel- und Gaststättengewerbe Minijobs sind, die keinen Extraverdienst zulassen, wird Mehrarbeit in diesen Fällen nicht oder einfach als Schwarzarbeit bezahlt. 45 Prozent aller Überstunden sind dem aktuellen Mikrozensus zufolge unbezahlt.

Auch Bauarbeiter, die in der warmen Jahreszeit besonders viel zu tun haben, klagen über unfreiwillige und oft unbezahlte Mehrarbeit. Zwar steht im Bundesrahmentarifvertrag für das Bauhauptgewerbe, die Arbeitszeit beginne und ende bei »Baustellen von größerer Ausdehnung« an der »vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat zu bestimmenden Sammelstelle«. Dennoch bleiben stundenlange unbezahlte Fahrten zu weit entfernten Baustellen weiterhin ein großes Problem, wie Christian Beck von der IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) am Freitag im Gespräch mit jW erklärte. Ein weiteres wichtiges Thema in den Sommermonaten ist der Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Mittlerweile haben, so Beck, viele Unternehmen eingesehen, dass sie für Getränke sorgen müssen. Noch nicht angekommen ist, dass man auch für den Hautschutz mehr tun könnte als einfach Sonnencreme bereitzustellen. Der »helle Hautkrebs« ist seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt.

Sommer, Sonne, Spaß verbinden Besucher mit den zahlreichen Freiluftfestivals der Republik. Vor Ort realisiert werden letztere zum großen Teil von Selbständigen und kurzzeitig befristet Angestellten. Sie haben häufig keine Arbeitsverträge und keine soziale Absicherung. Die Bezahlung liegt oft unterhalb des Mindestlohnniveaus. Im Jahr 2016 hat sich deshalb die Gruppe »Festivalarbeiter*innen in Verdi« gegründet. Dort organisieren sich bisher vor allem Beschäftigte bei Filmfestivals, von denen es rund 400 jährlich in Deutschland gibt. Die meisten Betroffenen arbeiten aber auf verschiedenen Events, zu denen nicht nur Filmfestivals gehören, wie Kathlen Eggerling von Verdi am vergangenen Donnerstag gegenüber jW erläuterte. Der Gruppe geht es u. a. um die Einhaltung sozialer Mindeststandards als Kriterium öffentlicher Förderung und um Honorare, die den Qualifikationen und Anforderungen entsprechen.

Ziemlich ähnlich wie ehedem »bei Hofe« sind die Arbeitsbedingungen für Kassierer, Schlossführer, Reinigungskräfte und das Sicherheitspersonal in den Schlössern und Gärten Berlins und Brandenburgs. Seit der Ausgliederung der »Fridericus-Servicegesellschaft« aus der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten im Jahr 2006 werden fast alle Beschäftigten bei »Fridericus« nicht mehr nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt. Sie arbeiten zu deutlich schlechteren Konditionen als die Angestellten der Schlösserstiftung. So gibt es viele Teilzeitverträge mit geringer Stundenanzahl und niedrigeren Löhnen. In der Saison beschäftigt Fridericus 650 Menschen. Sie bewirtschaften die Potsdamer und Berliner Schlösser sowie mehrere Schlösser im Umland.

Und dann gibt es noch die Lohnabhängigen, die in der Saison ihre Arbeit verlieren. Die Rede ist von befristet beschäftigten Lehrern, die über die Sommerferien entlassen und zu Schuljahresbeginn wieder eingestellt werden. Der Bundesrechnungshof hatte bereits 2001 kritisiert, die Länder würden sich »eines Teils ihrer Arbeitgeberverpflichtungen« zu Lasten des Haushalts der Bundesagentur für Arbeit »entledigen«. Nach wie vor ist Baden-Württemberg auf diesem Gebiet Spitzenreiter. Mit Beginn der Sommerferien vergangenen Freitag schickte die grün-schwarze Landesregierung 9.000 Lehrkräfte in die Arbeitslosigkeit.