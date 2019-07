190 Kandidaten für Würth-Betriebsratswahl

Künzelsau. Für die erste Betriebsratswahl beim Werkzeughändler Würth (jW berichtete) haben sich 190 Angestellte aufstellen lassen. Es seien 15 Listen eingereicht worden, teilte das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Künzelsau am Montag auf Anfrage mit. Die Wahl soll am 9. Oktober stattfinden. Der künftige Betriebsrat der Adolf Würth GmbH & Co KG, bei der knapp 7.200 Menschen arbeiten, soll 35 Mitglieder haben. Im Vorfeld der Wahl hatte eine Betriebsratsinitiative für Aufregung gesorgt. Einem der Initiatoren hatte das Unternehmen schon mehrfach gekündigt. Die Firma warf ihm einen datenschutzrechtlichen Verstoß vor. Laut Würth gingen aus dessen E-Mails außerdem Verbindungen zur rechten Pseudogewerkschaft »Zentrum Automobil« hervor. (dpa/jW)