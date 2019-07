Demos in BRD zum »Erdüberlastungstag«

Berlin. Die Menschheit hat ihr Budget an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr rechnerisch am gestrigen Montag aufgebraucht. Aus diesem Anlass demonstrierten verschiedene Umwelt- und Klimaschutzgruppen unter anderem in Berlin, Hamburg und Hannover. Nach Berechnungen der Denkfabrik »Global Footprint Network« lag der »Erdüberlastungstag« 2019 damit gleichauf mit 2018 auf dem 29. Juli. Das war drei Tage früher als 2017 und sieben Tage früher als 2016. Rein statistisch beanspruche die Weltbevölkerung derzeit die Ressourcen von 1,75 Erden. In die Berechnungen fließen zum Beispiel der Verbrauch von Holz, Ackerland und Fischgründen ein. (dpa/jW)