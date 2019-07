Prag: Kulturminister abberufen

Prag. Der tschechische Präsident Milos Zeman hat den Rücktritt von Kulturminister Antonin Stanek nach zweimonatigem Zögern mit Wirkung zum 31. Juli angenommen. Er habe Stanek für dessen Arbeit gedankt, teilte ein Sprecher des Staatsoberhaupts am Montag mit. Der Sozialdemokrat Stanek hatte mit der überraschenden Abberufung des Leiters der Prager Nationalgalerie, Jiri Fajt, in der in- und ausländischen Kulturszene für Unmut gesorgt. Seine eigene Partei hatte den 53jährigen daraufhin zum Rückzug gedrängt. Die Personalie des Nachfolgers sorgt derweil weiter für Streit. (dpa/jW)