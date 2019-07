Pfefferspray: Strafanzeige gegen Polizisten

Wiesbaden. Nach Einsätzen der Polizei mit Pfefferspray in Frankfurt am Main und Kassel hat der hessische Landtagsabgeordnete Torsten Felstehausen (Die Linke) Strafanzeige gegen die beteiligten Beamten wegen Körperverletzung im Amt gestellt. Der Einsatz sei unverhältnismäßig gewesen und habe unnötig zu einer vermeidbaren Eskalation beigetragen, erklärte Felstehausen am Montag in Wiesbaden. Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) müsse bei der nächsten Sitzung des Innenausschusses dazu eine Stellungnahme abgeben.

Am Wochenende hatten zwei Videos zu Polizeieinsätzen in Hessen für Diskussionen gesorgt. In beiden Fällen – einem nächtlichen Einsatz in der Frankfurter Innenstadt am Wochenende und einem Einsatz bei einer antifaschistischen Demons­tration in Kassel eine Woche zuvor – will die Polizei überprüfen, ob das Vorgehen der Beamten angemessen war. Die Videos waren jeweils von Umstehenden aufgenommen und ins Netz gestellt worden. (dpa/jW)