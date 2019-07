Das mögliche Bessere

gemeinfrei/de.wikipedia.org/wiki/Datei:Muenchen-1919-Revolution.jpg Chronist und Akteur: Erich Mühsam war einer der bekanntesten Protagonisten der Münchner Räterepublik (Demonstration in München Anfang 1919)

»Bei strömendem Regen war ich eben unten im Dorf, um mir dies Heft zu kaufen. Es soll mein Tagebuch sein. Ich glaube kaum, daß ich es in der Art führen werde, wie damals im Gefängnis. Dazu gibt’s hier bei aller Beschäftigungslosigkeit und bei aller Langeweile zuviel zu tun; dazu habe ich auch hier bei aller Zeitbindung und bei aller Willensbeschränkung noch immer zuviel Freiheit. Ich werde schwerlich jeden Tag zu Eintragungen kommen – und jedenfalls kaum je zu ausführlichen. So werde ich mich also einrichten müssen.« So lautet am 22. August 1910 der erste Eintrag des 32jährigen Erich Mühsam in sein Tagebuch. Als er diese Zeilen schreibt, weiß Mühsam nicht, dass er fast die Hälfte seiner 42 Hefte, die er für tägliche Notizen nutzt, im Gefängnis füllen wird.

Vieles ist bekannt über den Anarchisten Erich Mühsam, der 1878 in Berlin geboren wurde. Er war ein politischer Aktivist, entschiedener Kriegsgegner, Journalist mit Neigung zur klugen Polemik, Schriftsteller, Dichter und Bühnenautor. Die Nazis ermordeten ihn 1934 im KZ Oranienburg. Doch wer war der Tagebuchschreiber Mühsam?

Seine Aufzeichnungen aus den Jahren 1910 bis 1924, in denen er schonungslos sein Handeln und die Verhältnisse seiner Zeit reflektiert, zeigen einen Mann, der nicht bereit ist, zwischen Schreiben und politischer Aktion, zwischen Literatur und Tagebuch zu trennen. Sein Privat- und speziell sein Liebesleben, das öffentliche Leben in München, eigene publizistische Arbeiten und Vorhaben, politische Analysen und Hoffnungen wie die Eindrücke aus dem Gefängnisalltag fließen alle gleichermaßen in sein Tagebuch ein. Dass sich Mühsam über die Jahre als widersprüchlicher Mensch erweist, auch politische Fehler begeht – sein zumindest ambivalentes Verhältnis zum Ersten Weltkrieg in den ersten Kriegsmonaten ist hier vor allem zu nennen – ist für den sympathisierenden Leser zwar bisweilen schmerzhaft, erscheint aber nicht als Makel. Mühsam selbst war der schärfste Kritiker seiner selbst. Nicht unerwartet, präsentiert sich der Anarchist als Ankläger deutscher und insbesondere bayrischer Verhältnisse. Er tritt als Chronist einer ereignisreichen Zeit auf: dokumentiert die Kriegsjahre, blickt von außen auf das revolutionäre Russland, erlebt hautnah die Münchner Räterepublik. Die lange Haft erschwert sein Bemühen um klare Analysen. Die allmähliche Faschisierung der Weimarer Republik beginnt im Gefängnis bereits früher. Mühsam gibt auch hiervon Zeugnis. Jede Information von draußen, die er aufnehmen kann, wird ihm zum Gegenstand: linke Sektiererei, sozialdemokratisches Versagen, Hitlers Weg in die Öffentlichkeit, Lenins Tod. Bemerkenswert ist dabei sein Glaube an das mögliche Bessere, allen Erschütterungen zum Trotz.

All das ist nicht nur von historischem Interesse, Mühsams Tagebuchaufzeichnungen sind auch ein literarisches Zeugnis. Der Herausgeber Chris Hirte erklärt pointiert: »Ermöglicht wird die Publikation in der ›Rohform‹, weil Mühsam auch im Tagebuch Erzähler und Schriftsteller ist – und erst dort zu seiner wahren Form findet. Sein Erzählton ist rhythmisch schwingend, konzentriert, spannungsreich, direkt aus der Gemütsbewegung geschöpft.«

Hirte war bereits Mitherausgeber der Erich-Mühsam-Werkausgabe im DDR-Verlag Volk und Welt und ist auch als Biograph des Schriftstellers hervorgetreten. Die Herausgabe der 15bändigen Tagebuchedition, die mehr als 6.000 Seiten umfasst, hat er gemeinsam mit Conrad Piens besorgt. Der Informatiker und Antiquar betreibt bereits seit 20 Jahren zusammen mit seiner Frau die umfassende Webseite muehsam.de. Seit 2009 arbeiteten die Herausgeber an der Vorbereitung dieser monumentalen Ausgabe, der erste Band erschien im Juni 2011 im Berliner Verbrecher-Verlag. Dieser hat damit einiges an verlegerischem Idealismus unter Beweis gestellt. Mehr als ambitioniert, konnte man nach knapp acht Jahren die Edition nun mit Band 15 abschließen.

Die sehr zu lobende und leserfreundliche Buchausgabe der Mühsam-Tagebücher wird noch ergänzt durch die sogenannte Online-Edition, die unter muehsam-tagebuch.de zugänglich ist. In einer Nachbemerkung zum ersten Band schreibt Hirte: »Zu dieser Ausgabe gehört ein kommentiertes Register, das nicht mitgedruckt, sondern im Internet bereitgestellt wird. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es ist ein ›mitwachsendes‹ Personenregister, das sich von Band zu Band weiter vervollständigt und das nachträglich korrigiert und ergänzt werden kann«. Nicht erwähnt werden die weiteren Vorzüge der digitalen Edition: Eine Volltextsuche dürfte dem geneigten Leser, mehr noch dem Wissenschaftler, eine große Hilfe sein. Bildmaterial, Literaturhinweise und Links bereichern den Text, schließlich kann man Mühsam Tagebucheinträge auch in seiner Handschrift lesen.

Mühsam war nicht bereit, sich den Verhältnissen zu unterwerfen und sich seiner Hoffnungen berauben zu lassen. Hoffnungsvoll endet auch sein letzter Tagebucheintrag: »Sonnabend. 20. Dez 24 / Vormittag 10 ½ Uhr. Frei!«