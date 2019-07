Eine Ahnung

Mit einer umjubelten Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts »Idomeneo« hat am Samstag abend das Opernprogramm der Salzburger Festspiele 2019 begonnen. Regisseur Peter Sellars setzte sich in seiner Deutung des mythologischen Stoffes unter anderem mit aktuellen Umweltbedrohungen auseinander. Wenige Stunden zuvor hatte Sellars in seiner Rede zur Festspieleröffnung eindringlich eine »ökologische Zivilisation« angemahnt. »Es kommt der Zeitpunkt, an dem wir neue Geschichten brauchen und es nicht länger akzeptabel ist, den entsetzlichen Kreislauf menschlicher Fehler zu wiederholen.« Nun müsse eine neue Generation die Gelegenheit haben, das Ruder von den Eltern zu übernehmen, die auf der Erde verheerende Schäden angerichtet hätten. In seiner wie gewohnt hoch stilisierten Inszenierung konnte man diese Inhalte allerdings nur erahnen. (dpa/jW)