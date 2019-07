Italien beteiligt sich am Bau von Bahntrasse

Rom. Das italienische Transportministerium hat der EU-Kommission zugesagt, sich weiterhin an der Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Frankreich und Italien zu beteiligen. Ein entsprechender Brief sei am späten Freitag abend an die Exekutivagentur für Innovation und Netze in Brüssel geschickt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA am Samstag. Im norditalienischen Susatal unweit von Turin gingen am Samstag laut ANSA mehrere hundert Menschen gegen das Projekt auf die Straße. Regierungschef Giuseppe Conte hatte im März Zweifel an dem Bahnprojekt geäußert. Seine Kehrtwende erklärte er damit, dass die EU mehr Fördergelder zugesagt habe. (dpa/jW)