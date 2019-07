Reaktor Arak bleibt kalt

EPA/HAMID FORUTAN/dpa Der iranische Reaktor Arak am 15. Januar 2011

Es las sich wie ein Alarmsignal, aber es stimmte nicht: Am Sonntag meldete das deutsche Büro der in London ansässigen Nachrichtenagentur Reuters, der Iran wolle seinen Schwerwasserreaktor in Arak »wieder hochfahren«. Den angeblich geplanten »Neustart der Anlage« habe der Leiter der nationalen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, bei einem Treffen mit iranischen Abgeordneten mitgeteilt. Besonders brisant: In dem Reaktor könne »waffenfähiges Plutonium produziert werden«.

Bei Kenntnis der Sachlage war die Falschmeldung auf den ersten Blick erkennbar: Der Iran kann den Reaktor in Arak in absehbarer Zeit nicht »wieder hochfahren«. Er war noch nie in Betrieb, befand sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wiener Abkommens im Juli 2015 noch in der Bau- und Einrichtungsphase und wurde im Zug der Umsetzung der Vereinbarungen gänzlich unbrauchbar gemacht, indem der Reaktorkern unter internationaler Aufsicht mit Beton gefüllt wurde. Dem Abkommen zufolge soll der Reaktor mit ausländischer Hilfe grundlegend verändert werden, sodass die Gewinnung von Plutonium zumindest sehr erschwert wird. Dabei hätten eigentlich die USA assistieren sollen. Nach deren Ausstieg haben China und das Vereinigte Königreich diesen Part übernommen.

Was Salehi den Parlamentariern am Sonntag erklärte, war wahrscheinlich im wesentlichen das gleiche, was er auch schon am Donnerstag vor Journalisten gesagt hatte: Die Kooperation mit der Volksrepublik und Großbritannien funktioniere gut – der Iran hatte sich noch vor kurzem beschwert, dass die Arbeiten von britischer Seite verzögert würden –, und die »Erneuerung« des Reaktors schreite nach einer Unterbrechung in zufriedenstellendem Tempo voran. Damit entfällt vorläufig die iranische Drohung, den Umbau des Reaktors selbst in die Hand zu nehmen oder sogar zur früheren Planung zurückzukehren, falls die ausländischen Partner nicht angemessen kooperieren würden.

Die Falschmeldung des deutschen Büros von Reuters könnte bei der Übersetzung entstanden sein. Im englischen Text der Agentur steht nämlich richtig, dass Salehi gegenüber den Abgeordneten von einer »Wiederaufnahme der Aktivitäten« an dem Reaktor gesprochen habe. Gemeint sind damit eindeutig die Planungs- und Konstruktionsarbeiten. Liest man Salehis Äußerungen vom Donnerstag genau, geht es konkret noch gar nicht um Bauarbeiten, sondern um die Feststellung, welche Art von Ausrüstung für diese erforderlich sein wird, sowie um deren Beschaffung. Die tatsächlichen Arbeiten würden beginnen, »sobald die Bestellungen geliefert sind«, erläuterte Salehi.

Gefahr droht dem gemeinsamen Projekt in Arak jedoch aus Washington. Am kommenden Donnerstag endet wieder einmal die Frist für die Entscheidung der US-Regierung über ihre Sanktionen gegen die »nukleare Zusammenarbeit« mit dem Iran. Im Interesse der Beschränkung und Kontrolle des iranischen Atomprogramms akzeptieren die USA mehrere Ausnahmen, die aber alle 90 Tage geprüft und erneuert werden müssen. Gegenwärtig gilt das hauptsächlich für den Umbau des Reaktors in Arak, für die ebenfalls vor vier Jahren in Wien vereinbarten Funktionsänderungen der Anlage in Fordo, wo der Iran zeitweise eine zwanzigprozentige Anreicherung von Uran betrieben hatte, sowie für den Betrieb des mit russischer Unterstützung gebauten Kernkraftwerks in Buschehr. Das dafür zuständige »State Department« könnte in den nächsten Tagen einzelnen dieser Ausnahmegenehmigungen oder allen die erforderliche Erneuerung verweigern.