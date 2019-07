Trump beschimpft weiteren Abgeordneten

Washington. US-Präsident Donald Trump hat sich erneut rassistisch geäußert. Am Samstag beschimpfte er auf Twitter den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings als »brutalen Tyrannen« und beschrieb dessen mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Wahlkreis in Baltimore als »widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch«. Cummings habe sich über die »großartigen Männer und Frauen des Grenzschutzes« und die Lage an der Südgrenze der USA ausgelassen, während »sein Baltimore-Wahlkreis weitaus schlimmer und gefährlicher« sei.(AFP/jW)