Einseitige Schuldzuweisung

Julian Stratenschulte/dpa Der damalige Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Martin Winterkorn (Hannover, 13.5.2014)

Das Arbeitsgericht Braunschweig hat die fristlose Kündigung einer VW-Abteilungsleiterin durch den Konzern am Donnerstag für unwirksam erklärt. Der Automobilhersteller aus Wolfsburg gibt der Softwareentwicklerin eine Mitschuld am Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen und forderte zusätzlich zur Kündigung Schadensersatz. Dagegen klagte die Softwareentwicklerin und bekam in beiden Punkten recht.

Wie aus einer Presseerklärung des Gerichts von Freitag hervorgeht, gab die Abteilungsleiterin an, sie sei mit der Entwicklung der Software befasst gewesen. Im Zusammenhang mit dem Skandal habe sie auch Daten gelöscht – allerdings auf Anweisung der übergeordneten Ebene. Über die Verwendung der Software zu befinden, habe nicht in ihrem Kompetenzbereich gelegen.

Das Unternehmen begründet die Entlassung unter anderem mit einer Pflichtverletzung der Mitarbeiterin: Sie hätte ihre Vorgesetzten über diese Vorgänge, besonders die Löschung der Daten, umgehend unterrichten müssen. Als Softwareentwicklerin hatte die Mitarbeiterin in der Firmenhierarchie noch Vorgesetzte über sich: Hauptabteilungsleitung, Bezirksleitung und Konzernvorstand. Zumindest die direkt übergeordnete Ebene habe von den Manipulationen gewusst, weil sie daran beteiligt gewesen sei, entgegnete die IT-Fachfrau auf die Vorwürfe.

Das Gericht in Braunschweig folgte weitgehend der Argumentation der Klägerin. Es sieht eine erhebliche Mitverantwortung bis zur obersten Managerebene. Der damalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn habe eine »grob fahrlässige Unkenntnis« an den Tag gelegt, heißt es in der Urteilsbegründung. Schon 2014 habe eine Studie der unabhängigen Forschungsorganisation ICCT darauf hingewiesen, dass die Stickstoffoxidwerte der VW-Diesel um einiges über dem in den USA erlaubten Grenzwert lagen. Auch die US-Umweltbehörde EPA hat zu dem Zeitpunkt bereits ermittelt.

Winterkorn habe außerdem am 5. November 2014 die Mitteilung über die Betrugssoftware erhalten, aber sie offenbar nicht beachtet und deshalb auch keine Gegenmaßnahmen ergriffen. Das Unternehmen habe sich deshalb den entstandenen finanziellen Schaden voll und ganz selbst zuzuschreiben, urteilte das Arbeitsgericht Braunschweig.

Darüber hinaus sei die Entlassung der Softwareentwicklerin erst 2018 erfolgt und damit deutlich zu spät. Das Kündigungsrecht sei zu diesem Zeitpunkt bereits verwirkt gewesen, so das Gericht. Mehr noch: »Im Zuge ihrer Versetzung in den Bereich der Qualitätssicherung mit Wirkung vom 2. April 2017 wurde die Klägerin befördert«. Das passe nicht mit der Kündigung ein Jahr später zusammen.

Der deutsche Autobauer musste vor beinahe vier Jahren zähneknirschend zugeben, dass er bei der Angabe der Dieselabgase mit Hilfe einer Software heftig betrogen hatte – der Druck der US-Umweltbehörde war zu groß geworden. Die Beweise waren erdrückend: Dank des Computerprogramms spuckten die Fahrzeuge bei Tests deutlich bessere Stickoxidwerte aus als im normalen Betrieb. Weltweit waren Millionen von Autos betroffen, in den USA rund 600.000. »Die Aufarbeitung des Skandals kostete den Konzern bisher 30 Milliarden Euro«, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag zusammenfasste. Und einen großen Teil seiner Reputation als verlässliche Marke.

Neben der Softwareentwicklerin klagen noch sechs weitere Mitarbeiter gegen ihre fristlose Entlassung. Ihre Verfahren beginnen demnächst. Ihnen war gekündigt worden, nachdem VW im vergangenen Sommer Einblick in die Ermittlungsakten bekommen hatte, berichtete das Handelsblatt.

Volkswagen ist weiterhin der Ansicht, im Recht zu sein. »Daher wird Volkswagen die genauen Urteilsgründe abwarten und dann prüfen, ob gegen das Urteil Berufung beim Landesarbeitsgericht Niedersachsen eingelegt wird«, teilte ein Sprecher auf Anfrage von Reuters mit.

Martin Winterkorn musste im Laufe des Dieselskandals seinen Hut nehmen – oder besser gesagt, beide Seiten ließen den Vertrag Ende 2016 auslaufen. Damit umging VW eine hohe Abfindung. Allerdings erhält Winterkorn ein Ruhegeld von 3.100 Euro – pro Tag!

Demnächst muss sich der Manager ebenfalls in Braunschweig vor Gericht verantworten. Im April erhob die Staatsanwaltschaft gegen ihn und vier weitere Führungskräfte von VW Anklage wegen schweren Betrugs.