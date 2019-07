Schiffsunglück im Mittelmeer: 135 Überlebende medizinisch behandelt

Teams der Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« haben am Donnerstag in der libyschen Hafenstadt Khoms 135 Überlebende des jüngsten Schiffsunglücks im Mittelmeer medizinisch behandelt:

»Das neue Schiffsunglück zeigt einmal mehr, wie dringend Rettungsschiffe im Mittelmeer benötigt werden«, sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von »Ärzte ohne Grenzen« in Deutschland. »Mehr als 100 Menschen werden vermisst. Viele sind laut der Berichte von Überlebenden, die von unseren Teams in Libyen behandelt wurden, ertrunken. Die Überlebenden wurden von Fischern gerettet und in den Hafen der Stadt Khoms zurückgebracht. An der Rettungsaktion Beteiligte berichteten unseren Mitarbeitern, sie hätten mindestens 70 Leichen im Wasser gesehen.

Unsere Teams haben zwei Gruppen von Überlebenden mit 82 beziehungsweise 53 Personen versorgt. Wir haben Menschen mit schwereren Gesundheitsproblemen stabilisiert und sieben Personen für eine lebensrettende Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Patienten stehen unter Schock und leiden wegen der langen Zeit im Wasser an Unterkühlung oder Sauerstoffmangel.

Um weitere Todesfälle zu verhindern, ist es dringend nötig, Rettungsschiffe ins Mittelmeer zu schicken.« (...)

»›Erderschöpfungstag‹ am 29. Juli – wir überziehen das Ressourcenkonto unseres Planeten«, unter dieser Schlagzeile teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) am Freitag mit:

Der »Erderschöpfungstag« (Earth Overshoot Day) fällt in diesem Jahr bereits auf den 29. Juli. Ab diesem Tag hat die Menschheit nach Berechnungen des »Global Footprint Network« bereits die gesamten natürlichen Ressourcen verbraucht, die unser Planet innerhalb eines Jahres erzeugen und regenerieren kann. Der Erderschöpfungstag findet damit drei Tage früher statt als 2018 und sogar knapp zwei Monate früher als noch im Jahr 2000. Um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, bräuchte die Weltbevölkerung aktuell 1,75 Erden, gemessen am deutschen Verbrauch sogar drei. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mahnt zu einer radikalen Kehrtwende in der Art, wie wir wirtschaften und leben.

»Brütende Hitzesommer, sterbende Wälder und Ausnahmezustände aufgrund von Unwettern werden mit der fortschreitenden Ausbeutung unseres Planeten zur neuen, katastrophalen Normalität«, sagt Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender. »Von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie eine ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung endlich zur politischen Maxime macht und sich vom Wachstumsparadigma verabschiedet: Umweltpolitik darf nicht länger unter dem Wachstumsvorbehalt der Wirtschaft stehen. Weniger Verbrauch lässt sich gut mit mehr Lebensqualität vereinbaren, wenn die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schafft. (...)

Unsere Erde ist kein Konto, dass wir ohne Konsequenzen Jahr für Jahr überziehen können. Bald haben wir alle Reserven aufgebraucht, wir sind auf dem direkten Weg in den ökologischen Ressourcenbankrott. Es liegt in unserer Verantwortung, jetzt radikal umzudenken und umgehend zu handeln, damit unsere Kinder und Enkelkinder nicht mit noch viel drastischeren Folgen von Klimakrise, Ressourcen- und Artenverlust leben müssen.« (...)