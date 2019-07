Wie es glitzert

Peter Anderson/Lloyd Cole »Everything in moderation – to hell with that!« – Lloyd Cole (Mitte) mit alter Band The Commotions

Lloyd Cole hat den Übergang vom smarten, eloquenten Indiemusiker (die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an »Lost Weekend« von Lloyd Cole & The Commotions) zum in die Jahre kommenden Gentleman-Songwriter schon vor einiger Zeit geschafft. Seine jugendlichen Manierismen sind einem selbstironischen Blick auf das Leben und das Altern gewichen. Er veröffentlichte schlaue, introspektive Alben über die aufkommende Midlife Crisis, rutschte in den letzten Jahren aber immer mehr vom Folk zum Rock, was den Liedern nicht unbedingt gut bekam. Sein schwieriges Verhältnis zu diesem Genre hatte er in dem Song »Tried to Rock« schon 2000 hervorragend analysiert – aber offenbar wieder vergessen. Die Wege, die er beschritt, wirkten zunehmend ausgetreten. Schöne Landschaft, gewiss, aber alles schon gesehen. Interessanter – vermutlich nicht zuletzt auch für ihn selbst – waren da die experimentellen Elektronikalben (»Plastic Wood«, 2001; »1D Electronics«, 2015), die er zwischendurch veröffentlichte.

Sein neues Album »Guesswork« erweckt den Eindruck, dass seine letzten Songalben auch ihn selbst ein wenig gelangweilt haben. Der glitzernde Elektropopsound knüpft ganz bewusst bei der Giorgio-Moroder-Phase der Sparks an, bei Kraftwerk oder Amanda Lear. Textlich geht es immer noch irgendwie um die Midlife Crisis, jetzt vielleicht die ausklingende. Die Kinder haben das Haus verlassen, der Alltag der letzten Jahrzehnte ist nicht mehr da, man ist wieder zu zweit, nur eben nicht mehr jung. Und es ist mehr Zeit da, über diese Umstände nachzudenken, als einem lieb ist. Doch die andere musikalische Herangehensweise verändert auch den Eindruck, den die Texte hinterlassen, denn die Alltagsanalyse ist jetzt mehr mit Aufbruch verbunden als mit Rückblick.

Vor allem aber hat sie Coles Songwriting beflügelt, denn »Guesswork« vereint einige der besten Songs, die er seit langer Zeit geschrieben hat. »Violins« hat einen melancholischen und zugleich euphorischen Vibe, der die Freiheit spiegelt, die einem die Akzeptanz der eigenen Vergänglichkeit geben kann. »Everything in moderation – to hell with that!«, wie Cole in »Night Sweats« singt. Ein positives »Ist jetzt auch egal«-Gefühl, aus der Erkenntnis geboren, dass bislang im großen und ganzen doch alles recht gut lief. Die Überzeugung der Jugend ist dem Gefühl gewichen, dass es keine Gewissheiten gibt. »Your guess, I guess, is as good as mine«, singt Cole im Opener »The Over Under«, und es klingt zugleich nach Resignation und Entspanntheit. Um manches lohnt es einfach nicht mehr zu kämpfen. Der Kopf ist weniger mit der attraktiven Dame in der Bar beschäftigt als mit den Vor- und Nachteilen einer Beziehung, in der die Herausforderung der Berechenbarkeit gewichen ist, die Handlungen des Partners schon längst nicht mehr überraschen.

»Guesswork« zeigt den langsam aufs Rentenalter zuflanierenden Lloyd Cole als extrem gut gealterten Dandy, der zumindest für den Augenblick seinen Frieden mit der Welt geschlossen hat. Was ein durchaus erstrebenswerter Zustand ist.