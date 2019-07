EU kauft Reförmchen

Virginia Mayo/AP/dpa Haushaltskommissar Günther Oettinger (Brüssel, 24.7.2019)

Einen Finanzminister, gemeinsame Anleihen, ein Parlament und vieles mehr forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach seinem Amtsantritt im Mai 2017 für die Währungsunion. Doch seine großen »Euro-Visionen« wurden von der deutschen Regierung unter großflächigem Beifall im Norden und Osten der EU zurechtgestutzt. In der Debatte war zuletzt noch die Idee eines eigenen Budgets für die Währungsunion. Dieses nimmt nun die EU-Kommission ins Visier.

So präsentierten am Mittwoch in Brüssel gleich drei Kommissare mit Verweis auf die Debatten in der Euro-Gruppe das Konzept der Behörde für ein neues »Haushaltsinstrument«. Dieses soll im EU-Haushalt angesiedelt werden und den Euro-Staaten »künftig finanzielle Hilfen für kombinierte Strukturreformen und Investitionen bereitstellen«, sagte der für die EU-Finanzen zuständige Kommissar Günther Oettinger. Durch die Eingliederung in den allgemeinen Haushalt des Staatenbundes will sich die Kommission die Kontrolle über das neue Budget sichern. Macron hätte statt dessen lieber eine politische Entscheidungsstruktur auf Ebene der Währungsunion gesehen, also ohne Mitspracherechte für EU-Parlament, Kommission und Mitgliedsstaaten, die an ihrer eigenen Währung festhalten – und mit einem wesentlich stärkeren Stimmgewicht Frankreichs.

Die Kommission bekäme mit dem »Haushaltsinstrument« ein Werkzeug in die Hand, um »Strukturreformen« entsprechend der eigenen neoliberalen und strikt wettbewerbsorientierten Linie auch in Mitgliedsstaaten durchzusetzen, die nicht wie in den letzten Jahren beispielsweise Griechenland oder Portugal tief in der Krise stecken und dadurch erpressbar wurden. Nur wo entsprechende Reformen umgesetzt werden, sollen nach dem Konzept künftig Investitionen aus dem Topf hinfließen.

Zuckerbrot und Peitsche sozusagen. Allerdings beides im Kleinformat. So will die Kommission dieses Werkzeug in ihr im Juni 2018 präsentiertes »Reformhilfeprogramm« integrieren, für das insgesamt jährlich 25 Milliarden Euro zur Verfügung stehen sollen. Macron hatte einen »dreistelligen Milliardenbetrag« gefordert. Weitere Kürzungen im Rahmen der Debatte um den EU-Haushalt ab 2021 sind wahrscheinlich, da der Etat wegen des voraussichtlichen Wegfalls der britischen Beitragszahlungen unter Kürzungsdruck steht und Brüssel zudem mehr Geld für die Abschottung an den Außengrenzen und die militärische Aufrüstung aufwenden will. Somit dürften es eher Reförmchen als umfassende Strukturanpassungsprogramme sein, die die EU mit öffentlichen Investitionen aus dem gemeinsamen Topf »erkaufen« kann.

Andererseits: Sobald ein Mitgliedsland im Rahmen der aktuellen wirtschaftlichen Talfahrt oder einer bevorstehenden neuen Krisenwelle erneut an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gerät, zählt aufgrund der strikten EU-Haushaltsregeln jeder Euro an Investitionen, um die Rezession zu bremsen. Dann steigt auch die Bereitschaft, sich gegenüber den »Reformvorschlägen« aus Brüssel zu öffnen.

Zur Ankurbelung der Euro-Wirtschaft taugt ein 25-Milliarden-Topf jedenfalls nicht. Hier vertraut man offenbar weiter auf die Geldpolitik. So hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag beschlossen, den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent zu belassen. Den Einlagenzins, zu dem Banken Geld bei der EZB parken können, bleibt demnach bei minus 0,4 Prozent. Angeblich sollen die Geldhäuser so motiviert werden, mehr Kredite zu vergeben. In ihrem »Ausblick« erwägen die Notenbanker weitere Zinssenkungen bis Mitte 2020.

Die Konjunktur über ein höheres Kreditangebot zu beleben hat jedoch schon in der Vergangenheit nicht funktioniert, vor allem wenn zugleich von der EU verordnete Reformen die wirtschaftliche Nachfrage immer weiter geschwächt haben. Auch das »Haushaltsinstrument« der Kommission läuft letztlich darauf hinaus, die Nachfrage durch niedrigere Löhne und Sozialleistungen zu schwächen. Doch wenn sich niemand die Waren eines Unternehmens leisten kann, braucht dieses auch keinen billigen Kredit, um die Produktion zu erhöhen.