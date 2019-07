Nur ein Etappensieg

Marco Bello/Reuters Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló kündigte am Mittwoch abend per Videobotschaft seinen Rücktritt an

Am 14. Juli hatte US-Präsident Donald Trump die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez dazu aufgefordert, in ihre vermeintliche Heimat Puerto Rico zurückzugehen. Statt in Washington, solle sie sich dort gegen die »völlig kaputten und von Kriminalität gezeichneten« Verhältnisse einsetzen. Nun hat die Bevölkerung des »US-Außengebiets« gezeigt, dass sie dazu auch selbst in der Lage ist. Tagelange Proteste zwangen den Gouverneur der Insel, Ricardo Rosselló, am Mittwoch abend dazu, seinen Rücktritt anzukündigen. Erst am Montag waren Hunderttausende Puertoricaner in der Hauptstadt San Juan auf die Straße gegangen.

Während das Gros der bürgerlichen Medien den geleakten Chat zwischen Rosselló und Mitgliedern seines Kabinetts als Grund für die Proteste ausmachte, liegt deren wahre Ursache tiefer. Die dort enthaltenen frauenfeindlichen und homophoben Sprüche waren eher der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schon vor dieser Veröffentlichung verachteten viele Puertoricaner ihre korrupten Politiker. Nach dem verheerenden Hurrikan »Maria« 2017 steckten diese die für den Wiederaufbau bereitgestellten Gelder in die eigenen Taschen, während Trump in einem Akt von Arroganz Rollen mit Küchenpapier in die Menge der Hilfsbedürftigen warf.

Rosselló und Konsorten stehen für ein System, das der Bevölkerung nahezu keine Mitspracherechte zugesteht. Puerto Rico gehört als »Außengebiet« zwar zu den USA, sein Status ähnelt jedoch dem eines Protektorats, dem Washington seine Politik aufzwingt. Weder dürfen die Bewohner den Präsidenten mitwählen, noch verfügen sie über eigene Vertreter im US-Kongress. Nachdem San Juan 2016 seine exorbitanten Schulden nicht mehr bezahlen konnte, beschloss der US-Kongress das PROMESA-Gesetz zum Abbau des über 70 Milliarden US-Dollar betragenden Defizits. Dieses übergab vom Weißen Haus eingesetzten Funktionären – der »Junta« – die alleinige Entscheidungsmacht über Haushalt und Finanzen der Insel. Die Zwangsverwalter kürzten Sozialprogramme zusammen, schlossen Schulen und entließen Angestellte des öffentlichen Dienstes. Ganz im Stile einer Kolonialmacht quetscht Washington Puerto Rico konsequent aus.

Nun mehren sich infolge der Proteste sogar Stimmen, die angesichts der »Krise der Regierungsinstitutionen« nach mehr Macht für die »Junta« rufen – also nach noch mehr Kontrolle durch Washington. Das alles zeigt: Mit dem Rücktritt von Rosselló am 2. August ist es noch lange nicht getan. Vielmehr muss der nächste Schritt die vollständige Entmachtung der Zwangsverwalter sein – eine Forderung, die auch in den letzten Tagen vermehrt aufkam. Die Demonstranten riefen: »Rosselló verschwinde, und nimm die Junta gleich mit«. Auch wenn er Mut macht, der Sturz des Gouverneurs ist zunächst nur ein kleiner Etappensieg im Befreiuungskampf Puerto Ricos.