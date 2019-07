USA provozieren China

Mass Communication Specialist 2nd Class Marcus L. Stanley/U.S. Navy/Handout via REUTERS Ein von der US-Marine freigegebenes Bild des Kriegsschiffes »USS Antietam« (März 2016)

Die USA zeigen ihr »Engagement für einen freien und offenen Indischen und Pazifischen Ozean« und schicken ein Kriegsschiff in die Taiwanstraße. Nach Angaben der siebten US-Flotte vom Donnerstag handelte es sich bei der Durchfahrt der »USS Antietam« um einen »Routineeinsatz« in der Meerenge zwischen China und Taiwan.

Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua hatte es in den letzten Monaten mehrere solche Provokationen gegeben. Das Außenministerium in Beijing forderte am Donnerstag Washington auf, dass »Ein-China-Prinzip« anzuerkennen. Die Taiwan-Frage müsse »mit Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden«, um die Beziehung der beiden Länder und »den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße nicht zu untergraben«.

Anfang des Monats hatten die USA unter anderem auch ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit Taiwan ausgehandelt. Geliefert werden sollen zum Beispiel 108 Kampfpanzer vom Typ »M1A2T« des US-Konzerns General Dynamics und 250 »Stinger«-Luftabwehrraketen. Die Volksrepublik China hatte Washington aufgefordert, diese Vereinbarung rückgängig zu machen. Der Verkauf von Waffen an Taiwan sei »ein grober Eingriff in Chinas innere Angelegenheiten und untergräbt Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen«, wie Außenministeriumssprecher Geng Shuang am 9. Juli erklärt hatte.

Ein Kommentator von Xinhua vermutet hinter der US-Provokation, »militärisch Muskeln« und »geopolitisch Präsenz« zu zeigen. »Hardliner« in Washington sollten jedoch die »grundsolide Entschlossenheit« Chinas, »seine nationale Souveränität und territoriale Integrität zu wahren, nicht unterschätzen«.

Nur wenige Staaten unterhalten diplomatische Beziehungen mit Taiwan, die BRD beispielsweise nicht. Chinas Präsident Xi Jinping hatte am 2. Januar, dem 40. Jahrestag des 1979 begonnenen Prozesses der Annäherung der einstigen Kriegsgegner, von einer »friedlichen Wiedervereinigung« gesprochen.

Der chinesische Militärsprecher Wu Qian griff dies am Mittwoch auf. Beijing sei bereit, sich mit größter Aufrichtigkeit und starkem Einsatz für die friedliche Wiedervereinigung einzusetzen. Die Volksrepublik würde sich allerdings nicht scheuen, Versuche, Taiwan von China abzutrennen, mit Waffengewalt zu unterbinden. (Xinhua/dpa/jW)