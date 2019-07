Noch keine Antworten

Sven Hoppe/dpa Ein Lkw-Leitsystem und eine höhere Maut sollen den Transitverkehr über den Brenner reduzieren

Mit dem Slogan »Grill den Scheuer« bewirbt das Bundesverkehrsministerium Bürgertalks mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Diese Selbstdarstellung, die flott und jugendlich rüberkommen soll, fällt Scheuer derzeit auf die Füße. Genussvoll spielten viele Medien nach der Sondersitzung des Verkehrsausschusses zum gescheiterten CSU-Prestigeprojekt Pkw-Maut am Mittwoch in Berlin auf den Spruch an. So richtig gegrillt wurde der Minister in der Sitzung allerdings nicht, dazu fehlte der Opposition noch das nötige Detailwissen.

Das könnte bald anders werden. Denn Scheuer hatte zu der Sondersitzung auf einem kleinen Rollwagen ordnerweise Akten mitgebracht, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Mittwoch berichtete. Es habe sich um 21 Aktenordner gehandelt, zehn mit den bereits veröffentlichten Mautverträgen, elf weitere mit der Kommunikation, Risikobewertungen, Statusberichten und weiterem. FDP, Linke und Grüne hatten am Dienstag Einsicht in diese Dokumente des Ministeriums gefordert, und zwar komplett seit Januar 2017.

Die Unterlagen wollen die Abgeordneten nun erst mal sichten, um dann zu entscheiden, ob ein Untersuchungsausschuss sich mit der Pkw-Maut befassen soll. Mit der Vorlage des Materials habe sich der Minister »in die nächste Runde gerettet«, erklärte Jörg Cezanne, der für die Linkspartei im Ausschuss sitzt. Ob ein Sonderermittler oder ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss benötigt werde, »um das Desaster der Pkw-Maut aufzuklären«, werde sich nach der eingehenden Beschäftigung mit den zur Verfügung gestellten Akten zeigen.

Die CSU hatte ihr Prestigeprojekt gegen den Widerstand der SPD und Bedenken bei der CDU durchgesetzt. Doch am 18. Juni kassierte der Europäische Gerichtshof die Maut, weil sie gegen EU-Recht verstoße, indem sie zum Beispiel Autobesitzer aus dem Ausland benachteilige. Jetzt geht es um die Frage, ob der Verkehrsminister die Verträge voreilig abgeschlossen hat und damit Verantwortung trägt für Schadensersatzansprüche, die die vorgesehenen Betreiber nun geltend machen könnten. Die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut mit den Firmen Kapsch und CTS Eventim hat das Ministerium inzwischen ins Netz gestellt.

Trotz dieser Menge an Material war Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer nicht zufrieden: »Wir sind leider heute nicht weitergekommen«, sagte er nach der knapp zweistündigen Ausschusssitzung. Scheuer habe wichtige Fragen nicht beantworten können, vor allem, welche Forderungen auf den Bund zukämen. Der Minister habe die Chance verpasst, Transparenz herzustellen und politische Verantwortung zu übernehmen. »Im Gegenteil: Alle anderen sind schuld außer Minister Scheuer.«

In einem anderen Streit konnte Scheuer am Donnerstag unterdessen eine Annäherung verkünden. Mit einem Zehn-Punkte-Plan wollen Deutschland und Österreich den Dauerstreit um den ständig wachsenden Lkw-Transitverkehr lösen. Ziel sei es, die Lage an den Grenzübergängen zu verbessern und den »Gesprächsstau« aufzulösen, sagte der Minister nach einem Krisentreffen mit seinen Amtskollegen aus Bayern und Österreich am Donnerstag in Berlin. Trotz der Annäherung gehen die Meinungen bei der sogenannten Blockabfertigung für Lastwagen an der Grenze aber weiter auseinander.

Zu den Maßnahmen gehören eine stärkere Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene und eine intelligentere Abfertigung. Ab dem 1. Januar 2020 soll es zudem ein grenzüberschreitendes intelligentes Lkw-Leitsystem zwischen dem Brenner und München geben. Bei der EU-Kommission wollen Österreich und Deutschland erreichen, dass die Maut auf dem Brennerkorridor soweit erhöht werden kann, dass »eine deutliche Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene« erreicht und ein »Umwegtransit« verhindert werden könne. Der Tiroler Landeschef Günther Platter will an Fahrverboten auf Ausweichrouten im Raum Innsbruck an Wochenenden sowie an der Blockabfertigung festhalten. »Wir brauchen auch weiterhin diese Notmaßnahmen.« Der Verkehr über den Brenner habe enorm zugenommen, der Brennerpass sei der mit Abstand am meisten belastete Übergang in den Alpen.