»Absurde Lücke« im Seerecht

Darrin Zammit Lupi/REUTERS Migranten kommen am Hafen von Valletta, der Hauptstadt Maltas an, nachdem sie auf dem deutschen Seenotrettungsschiff »Sea-Eye« aufgenommen worden waren (13.4.2019)

Seit der Festnahme der Kapitänin der »Sea-Watch 3«, Carola Rackete, im italienischen Lampedusa Ende Juni steht das Thema Seenotrettung verstärkt im Zentrum politischer Debatten. Die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Mittelmeer werden vor allem von rechts gerne mit juristischen Einwänden kritisiert, wobei die Argumentation oft von Unkenntnis der rechtliche Rahmenbedingungen geprägt ist. Eine Podiumsdiskussion in der Fakultät für Rechtswissenschaft der Hamburger Universität mit drei Fachleuten am Mittwoch abend sorgte für mehr Klarheit. Eingeladen hatten der Fachschaftsrat und die »Refugee Law Clinic« der Uni.

Alexander Proelß, Inhaber des Lehrstuhls für internationales Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und öffentliches Recht an der Fakultät, stellte klar, dass die Pflicht zur Rettung von Menschen in Seenot unumstritten ist. »Ich kenne keinen seriösen Völkerrechtler, der das in Abrede stellt«, sagte er. Die Verpflichtung sei älter als alle schriftlichen Konventionen, in den 60er und 70er Jahren in zwischenstaatliche Verträge gegossen und in den 80ern bekräftigt worden. Eine Lage, wie sie sich im Mittelmeer entwickelt habe, sei damals nicht absehbar gewesen, so Proelß. Daher werde argumentiert, die Regelungen seien nicht gemacht für Flüchtlinge, die sich auf See begeben, um Asyl in Europa zu beantragen. Eine solche Differenzierung sei aber unzulässig.

Der Völkerrechtler wies auf eine »absurde Lücke« im internationalen Recht hin. Auf der einen Seite müssten Menschen in Seenot gerettet werden, auf der anderen Seite sei kein Staat verpflichtet, sie an Land zu lassen. Ausnahme: Wenn die Lage an Bord besonders schlimm sei, dürfe ein Schiff gemäß der »Nothafenregelung« sofort den nächsten Hafen anlaufen. Dieses Recht habe Carola Rackete für sich reklamiert, so Proelß.

Scharfe Kritik an der italienischen Regierung, aber auch der Bundesregierung, übte Seenotretter Dariush Beigui. Der Hamburger Binnenschiffer hat diverse Missionen im Mittelmeer absolviert, unter anderem als Kapitän des im August 2017 von Italien beschlagnahmten Rettungsschiffes »Iuventa«. Er gehört zu den zehn Crewmitgliedern des Schiffes, gegen die italienische Behörden wegen angeblicher Zusammenarbeit mit »Schleusern« ermitteln. Die Ermittlungen seien absurd, denn man habe sich bei den Einsätzen immer an die Anweisungen der italienischen Rettungsleitstelle gehalten. Ein portugiesischer Staatsangehöriger der Crew sei der einzige, der von seiner Regierung unterstützt werde. »Der portugiesische Präsident hat ihn persönlich angerufen und gefragt: Was kann ich für dich tun«, so Beigui.

Die Statements von Politikern, etwa von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), die NGO in die Nähe von »Schleusern« rücken, konterte er aus eigenem Erleben. Bei einem Einsatz vor Libyen habe er mitbekommen, dass dieselben Personen in Zivil Flüchtlinge an der Küste in Boote setzten, um sie in Uniform als Küstenwache wieder zurückzuholen. Diese »sogenannte Küstenwache« werde von der EU ausgerüstet, so Beigui: »Wenn jemand mit Schleppern zusammenarbeitet, dann sind das die europäischen Regierungen und nicht wir.«

Die Dozentin Nassim Madjidian von der »Refugee Law Clinic«, die NGOs der Seenotrettung berät, bezeichnete den Vorwurf an die Organisationen, sie würden das Geschäft der Schlepper betreiben, als »total abwegig«. Sie wies darauf hin, dass ein Zurückführen von Geretteten nach Libyen auch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) nicht zulässig sei. In dem durch einen Bürgerkrieg zerrütteten Land drohe den Flüchtlingen die Internierung in Lagern, in denen Erschießungen, Folter und Vergewaltigung an der Tagesordnung seien.

Zur aktuellen Debatte erklärte Madjidian, die Festnahme von Carola Rackete und die große Solidarität mit ihr hierzulande hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Außenminister Heiko Maaß (SPD) und andere zwar bewogen, sich positiv zur Seenotrettung zu äußern. Ob sich das in Taten niederschlage, bezweifle sie allerdings. Es sei da wohl mehr um die Darstellung nach außen gegangen.