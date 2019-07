Bäckereigruppe »Kronenbrot« stellt Produktion ein

Würselen. Die insolvente Bäckereigruppe »Kronenbrot«-GmbH stellt zum 31. Juli den Betrieb ein. Damit verlieren die knapp 1.000 Beschäftigten des Unternehmens in den Werken in Würselen, Köln und Witten ihren Arbeitsplatz, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Biner Bähr am Donnerstag mitteilte. Vor zwei Wochen musste das 1865 gegründete Unternehmen wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag stellen.

»Kronenbrot« gehörte nach Angaben des Insolvenzverwalters zu den fünf größten Herstellern von Backwaren in Deutschland. Es erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro. (dpa/jW)