Rücktritt verkündet

Dennis M. Rivera Pichardo/AP Photo/dpa

Nun also doch: Ricardo Rosselló, Gouverneur von Puerto Rico, hat einen Termin für seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt am Nachmittag des 2. August niederlegen, sagte der Regierungschef in einem am Mittwoch abend (Ortszeit) veröffentlichten Video. Die Nachfolge werde Justizministerin Wanda Vázquez übernehmen. »Ich hoffe, dass diese Entscheidung als ein Aufruf zur Versöhnung unter den Bürgern dient«, sagte Rosselló. Wie hier auf dem Foto zogen nach der Bekanntgabe viele Menschen auf die Straßen der Hauptstadt San Juan, um zu feiern. (dpa/jW)